OL : Toko-Ekambi annonce une désillusion pour le PSG

Dans : OL.

Il n’y a qu’un seul club qui rivalise avec le PSG cette saison en terme de présence à tous les niveaux, c’est l’OL.



Encore qualifié en Ligue des Champions et en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a déjà validé son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue. La dernière du nom. Voilà qui donne de l’appétit à sa nouvelle recrue, Karl Toko-Ekambi, qui sait que même si cette compétition a souvent été dénigrée et raillée, ramener un trophée dans la cite des Gones ne serait pas anodin pour les supporters qui n’en peuvent plus d’attendre. Résultat, l’attaquant camerounais affiche ses ambitions et ne voit plus le PSG comme il y a quelques années, où toutes les Coupes nationales étaient forcément pour lui. Il l'a confié au cours de l'émission Téléfoot sur TF1.



« Le PSG a perdu des matchs cette saison donc s’est à nous de tout faire pour remporter cette rencontre. Il y a cette magie dans la compétition qui fait que tout est possible, alors on va jouer le coup à fond. On va gagner la Coupe de la Ligue », a livré l’attaquant de l’OL, qui peut aussi faire mordre la poussière au PSG en Coupe de France. Deux belles confrontation à venir, sachant qu’en championnat, ce n’est plus du tout la même musique avec l’écart de quasiment 30 points entre les deux formations.