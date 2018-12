OL : Todibo au Barça ? Pas si vite, Lyon a un plan...

Dans : OL, TFC, Mercato, Liga.

Dimanche, le Mundo Deportivo était affirmatif en expliquant que le FC Barcelone et Toulouse avaient trouvé un accord pour le futur transfert de Jean-Clair Todibo. En ce début de semaine, L’Equipe est bien moins certain que le défenseur de 19 ans évoluera au Camp Nou dans les prochains mois. Et pour cause, le quotidien national affirme que le joueur du TFC est toujours dans la short-list de plusieurs clubs européens et que son avenir n’est pas encore décidé, malgré des négociations avancées avec l’état-major du Barça.

Et comme pressenti par le passé, l’Olympique Lyonnais fait bien partie des clubs qui souhaitent griller le champion d’Espagne en titre dans ce dossier. A la recherche de défenseurs centraux à moyen terme, l’OL aimerait en réalité récupérer Jean-Clair Todibo libre de tout contrat l’été prochain. Un plan similaire à celui de Naples, l’Inter Milan, la Juventus Turin et Leipzig. Autant dire que le jeune défenseur dispose de l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. A lui de prendre la bonne décision. Et surtout, aux dirigeants lyonnais de trouver les bons arguments pour faire en sorte que ce grand talent reste dans le championnat de France…