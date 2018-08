OL : Titulaire, Dubois pousse Tete et Rafael vers la sortie

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d'une bonne prestation face à Amiens pour son premier match de Ligue 1 avec l'OL, Léo Dubois s'est confié sur ses grands débuts.

Arrivé libre en provenance du FC Nantes durant ce mercato estival, Leo Dubois s'est déjà imposé du côté de l'Olympique Lyonnais. Titulaire lors de la première sortie officielle de l'équipe de Bruno Genesio, devant Tete, le latéral droit a montré de belles choses. Solide défensivement et précieux de par son apport offensif, le joueur de 23 ans a touché 76 ballons. Pas étonnant donc de voir que le jeu offensif de l'OL a penché à droite, avec 40 % des attaques. Un bon départ logiquement apprécié par Dubois.

« Ça fait du bien. On avait à cœur de bien démarrer la saison. C’était compliqué avec la chaleur. On a réussi à faire le break en seconde période. C’était important car Amiens a eu plusieurs opportunités. C’est toujours un plaisir de jouer dans un tel stade. Je suis content sur le plan personnel. J’avais à cœur d’être solide défensivement et d’apporter un peu offensivement. Il y a encore des choses à mieux faire. Il y a encore des automatismes à trouver. Il faut continuer de travailler certains enchaînements. On arrive à bien se trouver avec Bertrand Traoré. C’est de bon augure pour la suite », a lancé, sur OL TV, le néo-Gone, qui estime donc que son entente naissante avec Traoré peut le placer au poste de titulaire sur du long terme. Au grand dam de Tete ou de Rafael, vu que l'un d'entre eux va devoir faire ses valises avant la fin du mercato d'été...