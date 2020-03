OL : Titulaire à Lyon, c'est pas pour les clowns...

Dans : OL.

Même si le calendrier est intense pour l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia n'a pas l'intention de faire des cadeaux. Notamment à Jean Lucas et Thiago Mendes.

L’Olympique Lyonnais a beau avoir pris une vraie grosse gifle contre le PSG en Coupe de France, Rudi Garcia pense avoir trouvé son équipe type et l’entraîneur rhodanien n’y dérogera pas. Avant le très important déplacement de l’OL à Lille, le coach lyonnais a été clair, il tient son milieu de terrain, et même si des joueurs comme Jean Lucas et Thiago Mendes sont des renforts précieux, et couteux, du mercato 2019, ils n’ont pas la garantie de jouer. Car pour l’instant Rudi Garcia compte sur Lucas Tousart, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar en milieu de terrain et pour les déloger, il faudra le mériter.

« On ne peut pas dire que notre milieu est exceptionnel, et penser en même temps que Maxence Caqueret puisse y entrer aussi facilement qu’auparavant, que Jean Lucas ne puisse pas revenir dans le groupe comme il l’a fait lors des deux derniers matches, et Thiago Mendes, pareil. C’est au mérite sportif, et quand le milieu tourne bien, il n’y a pas de raison de le changer, c’est aussi simple que ça », a très clairement prévenu Rudi Garcia, qui n’a évidemment pas évoqué les relations houleuses entre l’épouse de Thiago Mendes et l’Olympique Lyonnnais. Porter le maillot de l’OL se mérite, et c’est sur le terrain qu’il faudra le faire. Le message est clair pour tout le monde alors que Lyon est toujours en course dans trois compétitions, dont la Ligue des champions.