OL : Tino Kadewere à Lyon cet hiver, Aulas dégaine

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur offensif au mercato, l’Olympique Lyonnais songe à faire sauter la banque pour le meilleur buteur de Ligue 2, Tino Kadewere.

Dimanche, la presse britannique affirmait que les Gones étaient enclins à proposer 14 ME au Havre pour recruter le joueur, également courtisé par Newcastle, Tottenham ou encore Aston Villa et Norwich City. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé puisque les dirigeants normands réclament un transfert de 17 ME avec idéalement un prêt de Kadewere jusqu’à la fin de la saison pour lâcher le prometteur attaquant de 24 ans.

Lyon va-t-il accéder aux requêtes du Havre ? C’est à ce jour une réelle possibilité. Car selon les informations de Manu Lonjon, spécialiste du mercato pour Eurosport, l’intention de l’OL est bien de revenir à la charge cette semaine et de dégainer une offre impossible à refuser pour la direction du Havre. Par ailleurs, le journaliste a livré ses toutes dernières informations sur le très commenté dossier Lucas Tousart. Cible prioritaire du Hertha Berlin, qui a proposé plus de 20 ME à l’OL pour le recruter, l’ancien Valenciennois est toujours bloqué par Jean-Michel Aulas, lequel a indiqué après la victoire lyonnaise à Bordeaux que son joueur ne partirait pas. Les négociations continuent néanmoins et en Allemagne, on espère boucler ce deal qui risque de rapporter gros à l’OL. Comme prévu, le mercato s’anime doucement mais surement dans la capitale des Gaules…