OL ‍: Tifo polémique, Pierre Ménès pousse une gueulante

Par Corentin Facy

Dimanche contre Lens, les supporters de l’OL ont rendu un vibrant hommage aux soldats français, à quelques jours des commémorations de la fin de la 2e Guerre Mondiale, et cela n’a pas plu à tout le monde.

« Mon petit coeur lui restera Français ». Dimanche après-midi au Groupama Stadium, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont présenté un tifo impressionnant avant le match contre Lens pour rendre hommage aux soldats français, à l’approche des commémorations de la fin de la seconde Guerre Mondiale. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce tifo gigantesque et plutôt réussi visuellement, a fait énormément parler. Si beaucoup ont salué le geste des Bad Gones et la réussite de ce tifo sur le plan esthétique, d’autres y ont vu un message politique. Les commentaires les plus extrémistes ont même évoqué un racisme à peine déguisé devant un tifo qualifié de « facho » par certains internautes.

Pierre Ménès vole au secours des Bad Gones

Interrogé à ce sujet, Pierre Ménès a poussé son petit coup de gueule. Car pour l’ancien consultant de Canal+, il n’y a évidemment aucun racisme à voir dans un tel tifo faisant au contraire honneur à la France et à ses anciens soldats. « Je n’y vois pas de racisme de faire honneur à la France qui s’est battu pour son pays. Ce n’est pas du racisme. Après, je ne sais pas les intentions des mecs derrière. C’est très à la mode de voir du racisme partout » a soufflé sur sa chaîne YouTube le journaliste, qui regrette qu’un simple tifo de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais puisse provoquer une polémique. Chez les Bad Gones, le message a en tout cas été très clair depuis plusieurs jours puisque dès le 26 avril, dans une vidéo officielle publié sur les réseaux sociaux, le groupe d’Ultras de l’OL avait expliqué que ce Tifo organisé par le Kop Virage Nord et par les Bad Gones visait uniquement à mettre à l’honneur les soldats qui se sont battus pour la France et rien de plus.