OL ‍: Le tifo de Lyon déclenche la guerre

Par Claude Dautel

A quelques jours du 8 mai et des commémorations de la fin de la 2e Guerre Mondiale, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont rendu hommage aux soldats français dans un énorme tifo. Un message qui a provoqué des commentaires acides sur les réseaux sociaux.

Avant le match contre Lens, dimanche au Groupama Stadium, les supporters du Virage Nord, ont déployé un tifo spectaculaire afin de saluer la mémoire des soldats français, tout cela sur fond de drapeau tricolore et avec une banderole « Mon petit cœur, lui restera français ». Une phrase issue d'une chanson datant de 1870, mais qui est également devenu l'hymne de l'Union nationale inter-universitaire, une association d'étudiants proche de la droite. Forcément, comme l'on sait que certains supporters de l'Olympique Lyonnais ont été condamnés pour des gestes racistes, ce tifo exhibé à quelques jours des commémorations du 8 mai a été salué par une partie des observateurs, mais également fait l'objet de message rageux sur X.

L'OL a accepté que ce tifo soit présenté

« 𝗠𝗢𝗡 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗖𝗢𝗘𝗨𝗥 𝗟𝗨𝗜 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 »



Bravo aux supporters lyonnais des Bad Gones pour ce magnifique tifo patriote déployé cet après-midi lors du match Lyon - Lens, à quelques jours des commémorations du 8 mai



May 4, 2025

Pour certains, ce message n'a pas réellement sa place dans un stade de football, mais c'est surtout le sous-entendu politique qui est évoqué dans des dizaines de commentaires agacés et qui accusent les supporters du Virage Nord de faire passer un message plus nationaliste que patriotique : « Tu vas à un match de foot de l’équipe de ta ville, tu fais un tifo avec des soldats et un drapeau pour dire que t’es français...c’est quoi le rapport », « Vous remarquerez que y’a aucun tirailleur Sénégalais ? Ceux qui ont été appelés pour combattre pour la France », « Nos fachos ont du talent ! ». Cependant, d'autres internautes encore plus nombreux s'étonnent que l'hommage aux anciens combattants soit ainsi pris comme un message politique. « Les commentaires.. A quel moment être fier de son pays c’est devenu facho ? », « Mais ceux qui disent facho, racisme … vous êtes allés à l’école ou pas ?? Qu'y a-t-il jeudi prochain, le 8 mai, ou un cours d’histoire vous ferait le plus grand bien ?? ».