OL : Thiago Mendes le buveur fêtard, ils ont menti

Dans : OL.

Thiago Mendes a vécu une sale première saison à l'Olympique Lyonnais, l'ancien lillois étant accusé par certains supporters de ne pas avoir une bonne hygiène de vie. Le joueur a failli quitter l'OL pour ça.

Thiago Mendes s’est durablement installé dans le onze de Rudi Garcia cette saison, et plus personne ne met en doute les qualités sportives du milieu de terrain brésilien. Pourtant, le joueur de 28 ans avoue qu’il a été à deux doigts de faire ses valises lors du dernier mercato, se posant de nombreuses questions sur la possibilité qu’il aurait de faire changer l’opinion des supporters de l’Olympique Lyonnais à son encontre. Car c’est peu dire que Thiago Mendes et son épouse ont été la cible des réseaux sociaux depuis que le joueur avait quitté le LOSC pour l’OL. Le milieu de terrain a notamment souvent été attaqué sur sa vie privée, jugée par certains comme étant incompatible avec une carrière de footballeur professionnel. Des accusations fausses selon Thiago Mendes, lequel avoue que tout cela a été tellement loin que la question d’un départ a été posée avec sa femme, elle aussi cible de critiques.

Et dans L’Equipe, Thiago Mendes revient sur les événements du passé. « Partir au mercato ? Oui, c'est vrai que j'y ai réfléchi. J'ai eu des propositions de plusieurs clubs. On en a beaucoup discuté avec mon épouse et mon agent. Et puis je ressentais aussi beaucoup de pression de la part de certains supporters. Des choses ont été dites, comme quoi j'allais en boîte de nuit, ou que je buvais de l'alcool. Des choses fausses. On parlait beaucoup de moi et c'était lourd à supporter. Donc avec Kelly (son épouse), on a longuement discuté. Partir ? Ne pas partir ? Finalement, je me suis dit qu'il fallait que je reste pour relever ce challenge », explique le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais qui cette saison fait taire les critiques et les rumeurs infondées.