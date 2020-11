OL : Thiago Mendes est revenu joueur de foot à Lyon

Dans : OL.

Acheté pour 26,5ME à Lille lors du mercato 2019, Thiago Mendes a traversé sa première année à Lyon comme un fantôme, ses frasques supposées relayées sur les réseaux sociaux suscitant bien des polémiques.

Exit le Thiago Mendes pris à partie par des supporters de l’Olympique Lyonnais, et dont la vie privée était devenue un sujet d’embrouilles. Le milieu de terrain brésilien a retrouvé ses esprits et un an après rejoint l’OL c’est le vrai Thiago Mendes qui s’apprête à retrouver ce dimanche soir le LOSC où il avait démontré ses énormes qualités. Et forcément pour Rudi Garcia, ce retour au sommet de Thiago Mendes, lequel a retrouvé son rang et la place de titulaire qui va avec, est une excellente nouvelle. Même si le dernier marché des transferts a été un sujet brûlant pour le milieu de terrain de Lyon, il a reconnu vendredi en conférence de presse avoir beaucoup réfléchi avec son épouse à un départ, sa décision a été claire et nette, l’ancien lillois veut réussir sous le maillot de l’OL.

Et pour cela il s’en est donné les moyens, d’abord en se focalisant sur ce qu’il sait le mieux faire, à savoir jouer au football. Comme l’explique ce dimanche Le Progrès, Thiago Mendes a remis les choses en place sur et en-dehors des terrains et cela se ressent. « L’homme, souvent mis en scène sur les réseaux, était devenu, lors de sa première saison, spectateur de lui-même en somme. Mais le véritable acteur semble avoir pris le pas. Il a la tête au football et ça se voit… », explique le quotidien régional. Une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, mais également pour Thiago Mendes qui s’était perdu la saison passée. Lille pourrait le constater ce dimanche soir à ses dépens.