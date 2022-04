OL : Thiago Mendes dans le flou, Aulas doit agir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Thiago Mendes ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait lors du mercato estival.

Auteur d’une bonne saison, le Brésilien s’est imposé comme un joueur important aux yeux de Peter Bosz, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé à l’Olympique Lyonnais. Souvent utilisé en défense centrale au cours de la saison, Thiago Mendes a fait preuve d’une polyvalence très précieuse pour l’entraîneur néerlandais. En fin de contrat dans un an, l’ancien Lillois a de grandes chances de partir lors du mercato estival, d’autant que son profil ne laisse pas insensible plusieurs de ses courtisans. West Ham a par exemple été séduit par Thiago Mendes lors de la double confrontation en quart de finale de l’Europa League et pourrait passer à l’action. De son côté, le joueur de l'OL n'a pas caché qu’il était dans le flou au sujet de son avenir. Interrogé par le site Olympique & Lyonnais, il a dévoilé que pour l’heure, il attendait le coup de fil de Jean-Michel Aulas afin de faire un point clair sur son avenir.

Thiago Mendes dans l'incertitude avant le mercato

« La première des choses, je veux déjà très bien finir ce championnat. Je ne sais pas ce qui se passera après. Il me reste encore un an de contrat (juin 2023) avec le club pour lequel je me donne à fond. Je partirai d’ici de toute façon la tête haute. Si le président (Jean-Michel Aulas) m’appelait pour discuter de renouveler ou non mon contrat, je viendrais m’assoir avec lui pour l’écouter. Et si je dois rester un an, je donnerai toujours le meilleur de moi-même » a fait savoir Thiago Mendes, qui attend patiemment le coup de téléphone de Jean-Michel Aulas afin de savoir à quelle sauce il sera mangé cet été. Cela pourrait également dépendre d’un éventuel changement d’entraîneur à l’OL. Si Jean-Michel Aulas tient parole en confortant Peter Bosz, nul doute que l’entraîneur néerlandais pourrait demander à sa direction de prolonger le contrat de Thiago Mendes, lequel s’est avéré être un joueur très précieux pour les Gones tout au long de la saison.