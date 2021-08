OL : Thiago Mendes, Aulas s'arrache les cheveux

Dans : OL.

Le départ de Thiago Mendes, qui pourrait permettre de recruter ailleurs, est toujours aussi compliqué. L'OL bute sur un club de Flamengo qui ne veut rien lâcher.

Jean Lucas est parti pour Monaco, et Thiago Mendes est toujours là. Ce n’est pas forcément ce qui faisait rêver les suiveurs de l’OL, qui avaient envie de voir le jeune brésilien à l’oeuvre cette saison. A priori, aucun des deux joueurs n’était de toute façon attendu pour rester cet été, mais il est toujours aussi délicat de se séparer de l’ancien lillois. Ce dernier fait le forcing pour repartir au pays, mais ce ne sont pas les offres de Flamengo, le seul club réellement intéressé, qui risquent de faire craquer l’OL. En effet, Juninho continue régulièrement de discuter avec le club de Rio de Janeiro, mais les propositions semblent presque de plus en plus basses. Globo explique que, faute de concurrence, Flamengo joue la montre et estime que Lyon sera obligé de revoir ses ambitions à la baisse dans quelques jours, à l’approche de la fin du mois d’août.

Lyon faz jogo duro, mas Flamengo pretende usar paciência até o fim da janela por Thiago Mendes https://t.co/Z0Hkq7Vjg2 — ge (@geglobo) August 5, 2021

Un seul accord de trouvé

Le seul accord trouvé pour le moment, est celui d’associer une option d’achat au prêt de Thiago Mendes. Pour le reste, c’est la cacophonie, et l’idée d’un prêt payant est toujours privilégiée par Lyon, qui demande quatre fois plus que ce que propose Flamengo selon Globo. La levée de l’option d’achat pose aussi question, puisque le club brésilien veut l’associer à un titre majeur remporté, tandis que l’OL aimerait que ce soit plus facile à réaliser pour se défaire de l’ancien lillois. Même si un accord devait être trouvé prochainement, l’OL serait très loin de pouvoir retrouver sa mise de départ, mais l’idée de voir Thiago Mendes revenir dans un an ne plait pas du tout à Jean-Michel Aulas, qui a laissé la dernière proposition de Flamengo en suspens. Il espère un effort venu du Brésil, mais la réalité est là : Thiago Mendes n’a aucun autre prétendant et l’OL a besoin de vendre pour s’activer dans les recrutements, notamment au poste de gardien et d’avant-centre.