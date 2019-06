OL : Thiago Mendes à Lyon, il lâche un indice sur Instagram

Dans : OL, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Désireux de s’attacher les services d’un milieu défensif technique pour animer son 4-3-3 la saison prochaine, Sylvinho risque d’être vite comblé. En effet, l’OL a avancé sur le dossier Thiago Mendes, pour qui Lille réclame 25 ME selon L’Equipe. Et aux dernières nouvelles, le Brésilien est très chaud à l’idée de rejoindre la capitale des Gaules. C’est tout du moins ce que l’on peut en déduire au dernier « like » du Lillois sur Instagram…

En effet, Thiago Mendes a tout simplement aimé un photomontage où il était représenté avec le maillot de... l’Olympique Lyonnais. Les Gones, qui avaient un temps pensé à Luiz Gustavo, tiennent donc peut-être leur renfort au poste de milieu défensif. Reste à voir si du côté de Lille, on réclamera toujours 25 ME au moment de conclure le deal. Car Thiago Mendes est un joueur courtisé, et il n’est pas impossible que les Dogues en profitent pour faire grimper les enchères.