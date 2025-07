OL ‍: Thiago Almada, une offre fracassante change tout

Très intéressé par Thiago Almada, l’Atlético de Madrid est prêt à faire une offre inattendue à John Textor pour le milieu offensif argentin.

Lyon, Botafogo ou ailleurs, où jouera Thiago Almada la saison prochaine ? Le flou règne quant à l’avenir de l’international argentin, prêté à l’OL par le club brésilien détenu par John Textor lors de la seconde partie de la saison 2024-2025. Chez les supporters lyonnais, on rêve de voir le meneur de jeu argentin continuer l’aventure chez les Gones. Mais cela paraît bien improbable au vu des clubs intéressés par Thiago Almada cet été. Benfica est sur le coup, tout comme Nottingham Forest. Mais c’est l’Atlético de Madrid qui tient la corde pour arracher à John Textor son joyau de 24 ans.

Les Colchoneros n’ont cependant pas l’intention de payer les 40 millions d’euros réclamés par le patron d’Eagle Football. C’est pourquoi selon les informations de Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid pourrait mettre au point un deal permettant au club espagnol de payer la moitié du prix exigé pour le transfert de Thiago Almada. Le média nous apprend que l’Atlético souhaite proposer 20 millions d’euros pour acquérir 50% des droits économiques du joueur. Une formule permettant au club entraîné par Diego Simeone de s’attacher les services de l’Argentin pour une somme moins élevée.

🚨🇦🇷 JUST IN: Atlético Madrid has NEVER considered paying €40m for Thiago Almada.



The most likely option now for Atleti is to buy 50% of his rights for around €20m. This solution doesn’t fully convince Botafogo, but the player’s strong desire to join Atlético plays in their… pic.twitter.com/qKLPn8jMFa