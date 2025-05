OL ‍: Thiago Almada part au clash contre John Textor

Dans : OL.

John Textor aimerait renvoyer Thiago Almada à Botafogo cet été, le temps de disputer la Coupe du monde des clubs. Une proposition dont l’international argentin de l’OL ne veut pas entendre parler.

Interdit de recrutement l'hiver dernier, l’Olympique Lyonnais a tout de même obtenu le renfort de Thiago Almada. Le champion du monde argentin a été prêté par Botafogo, club également détenu par John Textor. Le deal a fait énormément jaser en Ligue 1, mais il a été validé par la DNCG, qui avait autorisé l’OL à faire venir des joueurs sous forme de prêt gratuit. Thiago Almada reste toutefois sous contrat avec Botafogo et John Textor souhaite en profiter pour renvoyer son joueur au sein du club de Rio pour disputer la Coupe du monde des clubs au mois de juin. Selon les informations de Globo, l’homme d’affaires américain fait le forcing depuis plusieurs jours afin de convaincre Thiago Almada d’accepter sa proposition.

Mais le joueur qui défend les couleurs de l’Olympique Lyonnais depuis le mois de janvier ne l’entend pas de cette oreille. Le média brésilien l’affirme, Thiago Almada s’est fermement opposé à John Textor sur ce point et cela pour plusieurs raisons. D’abord car l’Argentin, qui a disputé les Jeux Olympiques, n’a pas eu de vacances l’été dernier. Il souhaite donc logiquement faire un break à la fin de la Ligue 1, plutôt que d’enchaîner sur une nouvelle compétition. De surcroît, Thiago Almada se considère à présent adapté au football européen et n’a par conséquent aucunement l’intention de faire un pas en arrière dans sa carrière en revenant jouer avec Botafogo, même le temps d’une seule compétition.

Il risque toutefois d’y avoir de l’eau dans le gaz entre John Textor et Thiago Almada dans les jours à venir, car le joueur est toujours sous contrat avec Botafogo, et rien ne dit que l’OL sera en mesure de le recruter définitivement, même si c’est ce qui avait été promis à l’international argentin au moment de son prêt cet hiver. Les difficultés financières de Lyon, surveillé par la DNCG et par l’UEFA, font que l’incertitude plane sur la faisabilité de ce transfert au mercato estival. Reste maintenant à voir comment terminera tout cela mais pour Globo, « la tendance est que Thiago Almada ne restera pas à Lyon, qui a besoin de fonds pour rembourser ses dettes ». Reste maintenant à voir qui touchera l’argent d’un potentiel transfert cet été dans la mesure où pour l’instant, l'Argentin n’appartient pas à l’OL.