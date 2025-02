OL ‍: Thiago Almada n'est pas gratuit, son prix dévoilé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé à l’Olympique Lyonnais cet hiver, Thiago Almada fait l’objet d’un simple prêt gratuit. Le club rhodanien a ainsi contourné l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG. Cette manœuvre a beaucoup fait parler, d’autant que le milieu argentin sera bien transféré chez les Gones l’été prochain.

Comme on pouvait s’y attendre, Thiago Almada n’est pas là pour une pige de quelques mois. Le milieu de terrain toujours sous contrat avec Botafogo a atterri à l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison. Mais les deux écuries de la holding Eagle Football ont bien l’intention de conclure un transfert définitif l’été prochain. Selon les médias UOL et Canal do Manel, elles ont même fixé le montant de l’opération. Le pensionnaire de Ligue 1 pourrait miser 23 millions d’euros sur l’Argentin.

Un champion du monde peut en cacher un autre 🇦🇷 ... pic.twitter.com/LWjWHr6UOZ — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

Difficile de commenter l’investissement prévu sans connaître le niveau de performance de Thiago Almada. Pour le moment, la recrue hivernale n’est apparue qu’à deux reprises en Ligue 1 pour 30 minutes passées sur les terrains. En revanche, on peut déjà prédire de nouvelles critiques sur le deal conclu par le propriétaire John Textor. Rappelons que l’Olympique Lyonnais, sanctionné par la DNCG, a notamment écopé d’une interdiction de recrutement. Une mesure contournée grâce à un simple prêt gratuit sans option d’achat.

Toulouse ne va pas aimer

Il est clair que cette opération cache un vrai transfert et certains clubs comme Toulouse risquent de ne pas apprécier. Après le match nul au Groupama Stadium (0-0) le 18 janvier dernier, le club toulousain avait déposé une réclamation auprès de la Commission des Compétitions de la Ligue de Football Professionnel. Le Téfécé estimait l’arrivée de l’international argentin comme une « escroquerie ». Finalement, sa réclamation avait été rejetée. Mais les Violets ainsi que les nombreux détracteurs de John Textor n’ont sûrement pas changé d’avis.