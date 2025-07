OL ‍: Thiago Almada et Textor, un bobard à 40 ME

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Thiago Almada ne sait pas encore de quoi son avenir proche sera fait. L'Argentin pourrait continuer à Botafogo, à l'OL ou bien alors dans un autre club européen.

L'OL en saura plus ce mercredi concernant son avenir. C'est en effet le jour où son appel sera étudié. Les Gones doivent trouver pas mal d'argent (200 millions d'euros ?) pour garantir leur présence la saison prochaine en Ligue 1. Sinon quoi les Rhodaniens seront relégués (au minimum) à l'échelon inférieur. L'Olympique Lyonnais est donc dans l'incertitude la plus totale. Et c'est logiquement le cas de certains de ses joueurs et anciens joueurs. Selon certaines sources, Thiago Almada, prêté à l'OL la saison passée en provenance de Botafogo, pourrait continuer encore quelque temps à Lyon si le club restait finalement en Ligue 1. C'est la volonté de John Textor, qui avait notamment indiqué que Benfica, club très intéressé par l'Argentin, n'avait pas beaucoup de chances de le récupérer. Mais l'Américain pourrait encore une fois avoir berné tout le monde.

Almada, direction Lisbonne dans les prochaines heures ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thiago Ezequiel Almada (@thiago_almada23)

Selon les informations d'Ekrem Konur, Thiago Almada devrait en effet finalement rejoindre le club de Lisbonne dans les prochaines heures. L'opération pourrait se ficeler entre 35 et 40 millions d'euros, après une première offre de plus de 30 ME refusée par Botafogo en ce début de semaine. De quoi une nouvelle fois provoquer la colère des fans et observateurs de l'OL, qui avaient la parole de John Textor de voir l'Argentin rester. Ce n'est visiblement pas la vision des choses primordiales chez Eagle à l'heure actuelle. Pour le moment, Thiago Almada profite encore de quelques jours de vacances, lui qui n'avait pas pu couper pendant plus d'un an. L'Olympique Lyonnais se prépare à vivre des changements très importants au sein de son effectif dans les prochaines heures, surtout si le club rhodanien reçoit une mauvaise nouvelle de la part de la commission d'appel de la Fédération Française de Football.