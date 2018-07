OL : TFC, FCN, Ferri a une autre idée en tête

Dans : OL, Mercato, FC Nantes, TFC, Serie A.

Encore une fois félicité par Bruno Genesio pour son état d’esprit et son art de répondre présent les rares fois où il a été sollicité la saison passée, Jordan Ferri a néanmoins bien compris qu’il ne faudrait pas faire la saison de trop à Lyon. Le milieu de terrain formé au club effectue la préparation à l’OL, mais discute avec plusieurs clubs pour sa future destination. Toulouse et Nantes le suivent en France, mais selon Le Progrès, le natif de Cavaillon rêve d’une expérience à l’étranger, et plus particulièrement en Italie.

Jordan Ferri avait déjà eu des touches par le passé avec plusieurs formations de Serie A, et notamment l’Atalanta Bergame. Un nouvel assaut de la part d’un club italien pourrait donc convaincre le milieu lyonnais, qui ne se voit pour le moment pas vraiment continuer l’aventure en Ligue 1 ailleurs qu’à Lyon. L’été dernier, Nantes avait été tout proche d’un accord avec l’OL pour un transfert de Ferri, à hauteur de 4 ME. Avec encore deux ans de contrat restants, le club rhodanien devrait de nouveau se satisfaire d’un tel montant.