OL ‍: Textor viré, son successeur ne fera pas mieux

Par Eric Bethsy

Après la rétrogradation prononcée par la DNCG mardi, les supporters de l’Olympique Lyonnais s’en prennent au président et propriétaire John Textor. Pour Raymond Domenech, l’Américain n’est pourtant pas responsable de la situation.

Au lendemain du verdict de la DNCG, John Textor peut constater la colère des supporters de l’Olympique Lyonnais. Les fidèles du Groupama Stadium accusent le président et propriétaire après la rétrogradation en Ligue 2. « Textor dehors », réclament les fans à travers des banderoles déployées à Lyon, ou via un tag sur la vitrine de la boutique du club. Une campagne à laquelle Raymond Domenech refuse de participer.

De son côté, l’ancien joueur et entraîneur des Gones estime que le problème ne concerne pas seulement les idées d’un seul homme. « C'est le système qui est en cause, ce système des capitaux avec des présidents qui jonglent avec de l'argent à droite, à gauche, a dénoncé le consultant dans L’Equipe. Ce sont des fonds qui viennent pour faire de l'argent, qui veulent juste de la rentabilité. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de coeur de club. Ils ont investi pour faire de l'argent en espérant revendre dans quatre, cinq ou six ans. »

Sans Textor, ça ne sera pas mieux

« Si John Textor est encore l'homme de la situation ? Que ce soit Textor ou un autre, ce sera pareil, a prévenu l’ex-sélectionneur des Bleus. Ce n'est pas Textor qui décide, c'est le fonds américain (Ares). Pour eux, il faut mener une politique de rentabilité financière. Et celui qui sera en place sera là pour ça. Ils ne comprennent pas qu'un club de foot, ce n'est pas une entreprise comme les autres, ce n'est pas qu'un bilan financier tous les ans. Ça se construit, ça met du temps. Tout compte : la formation, la revente des joueurs, les compétences des entraîneurs, les bons choix de recrutement. Ça ne se construit pas en arrivant à coups de fusil ou avec un lasso où on attrape tout ce qu'on veut. » En attendant, l'Américain reste aux commandes et fera tout son possible pour sauver l'Olympique Lyonnais.