OL ‍: Textor un patron en or, l’hommage inattendu

Par Eric Bethsy

Invité à commenter la nouvelle atmosphère en interne, Paulo Fonseca n’a pas souhaité enfoncer John Textor. Au contraire, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a tenu à remercier son ancien président à l’origine de sa nomination l’hiver dernier.

Lorsque le nom de John Textor apparaît dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais, c’est rarement pour annoncer de bonnes nouvelles. L’ancien président des Gones n’a pas laissé que de bons souvenirs. Contraint de se mettre en retrait, l’Américain a conduit le club rhodanien jusqu’à la relégation administrative en Ligue 2 finalement annulée par la commission d’appel de la DNCG. Sa gestion et ses méthodes si particulières ont fait des dégâts à Lyon où personne ne regrette son départ. Personne… sauf peut-être Paulo Fonseca.

La reconnaissance de Fonseca

Invité à commenter la nouvelle atmosphère au sein de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur portugais avait l’opportunité d’enfoncer l’homme d’affaires. Mais le technicien a préféré remercier celui qui avait insisté pour l’installer à la place de Pierre Sage en janvier dernier. « Je dois dire que j’avais de bonnes relations avec John, a confié Paulo Fonseca devant les médias ce jeudi. C’est lui qui m’a fait venir ici, il croyait beaucoup en mon travail. Il m’a toujours soutenu, même dans les moments difficiles. »

« La gestion du club ne me regarde pas. Ce que je peux dire maintenant, c’est que nous sommes tous unis et que nous avons une tranquillité et une confiance totales. Maintenant je suis plus proche de Matthieu (Louis-Jean, le directeur technique) et de Michael (Gerlinger, le directeur général). Mais je pense que l’atmosphère au club est magnifique et je sens que nous travaillons tous pour améliorer le club et pour l’amener à un autre niveau », a reconnu le coach de l’Olympique Lyonnais, qui n’a sans doute pas oublié que John Textor reste malgré tout le propriétaire du club.