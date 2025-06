OL ‍: Textor trahi par son meilleur ami, le transfert annulé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche de l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'un transfert à un peu plus de 20ME, Danilo reste à Nottingham Forest. Le président du club anglais n'est plus chaud pour faire des affaires avec son ami John Textor.

La décision prise par la DNCG à l'encontre de l'OL, même si elle n'est pas définitive, a forcément alerté toute l'Europe sur la situation économique du club rhodanien. Et même Evangelos Marinakis, le propriétaire de Nottingham Forest, est désormais moins tenté de faire des opérations avec John Textor, alors qu'on a souvent prêté à l'homme d'affaires grec une certaine complicité avec son homologue américain. Certains ont même reproché aux deux hommes de faire des transferts uniquement pour s'aider sur le plan financier. Mais, au moment où l'avenir de l'Olympique Lyonnais est en grand danger suite à la relégation éventuelle en Ligue 2, Evangelos Marinakis paraît avoir compris que son ami John Textor ne pourra pas continuer longtemps à lui proposer des deals.

Danilo ne viendra pas à Lyon

Le Daily Mail confirme ce samedi que Danilo, dont le transfert vers l'Olympique Lyonnais avait été évoqué ces dernières semaines, ne rejoindra pas l'OL durant ce mercato. Dorénavant, Nottingham Forest négocie avec le Betis Séville qui souhaite se faire prêter pour une saison le milieu défensif brésilien. Cette saison, le club espagnol avait réussi à relancer Antony, prêté par Manchester United, et forcément du côté de Nottingham, on se dit qu'envoyer Danilo pour une saison en Liga pour permettre au joueur, gravement blessé l'an dernier et éloigné des terrains pendant cinq mois, de se relancer durablement. Pour nos confrères anglais, il est désormais clair que le joueur brésilien de 24 ans ne rejoindra pas l'Olympique Lyonnais durant l'été, le club de John Textor n'étant plus en mesure de s'offrir ce genre de joueur, qui a un salaire à la hauteur de la Premier League.