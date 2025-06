OL ‍: Textor surpaye des joueurs, l’explication tombe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Habitué à conclure des opérations avec son homologue de Nottingham Forest Evangelos Marinakis, John Textor va récidiver cet été. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais s’apprête à boucler des transferts surévalués pour sauver les apparences devant la DNCG.

Entre John Textor et Evangelos Marinakis, c’est loin d’être terminé. Les patrons de l’Olympique Lyonnais et de Nottingham Forest vont de nouveau s’arranger cet été. Il faut dire que leur association a bien fonctionné jusqu’ici. L’année dernière, l’Américain avait permis à l’écurie anglaise de récolter plus de 65 millions d’euros grâce aux transferts d’Orel Mangala et de Moussa Niakhaté. Deux opérations qui avaient bien été surévaluées.

Mangala et Niakhaté valaient beaucoup moins

« Que Lyon ait payé le prix fort ? Oui, a confirmé Matt Davies, l’animateur du podcast ForestFocus contacté par le média Olympique-et-lyonnais. Mangala est un bon footballeur, gentil et régulier. Je dirais qu'il vaut 15 à 20 millions de livres sterling (entre 17,5 et 23,5 millions d’euros). Niakhaté était probablement un joueur à 15 millions de livres. Il n'a jamais vraiment déçu Forest, mais il était loin du niveau de nos défenseurs centraux actuels, Murillo et Milenkovic. »

La manœuvre n’a dupé personne mais rien n’empêche John Textor et Evangelos Marinakis de récidiver. Cette fois, pendant que les joueurs de Botafogo Igor Jesus et Jair Cunha, dont l’Olympique Lyonnais possède les droits économiques, vont rejoindre Nottingham pour près de 35 millions d’euros, le club rhodanien devrait accueillir le gardien et le milieu de Forest, Matt Turner et Danilo, pour une trentaine de millions d’euros.

« Il semble que ce soit un accord mutuellement bénéfique, surtout pour Forest, a commenté Matt Davies. Ils ont certainement joué un peu avec le système en ce qui concerne le PSR (le fair-play financier de la Premier League, NDLR) ce qui a beaucoup aidé Nottingham. Les joueurs de Botafogo, s'ils signent, semblent tous être de bons footballeurs et dans ce cas, il semble que le club les paie probablement trop peu. » Reste à savoir si ces opérations seront également bénéfiques sur le plan sportif.