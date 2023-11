OL ‍: Textor soutient Grosso et vire la rumeur Sampaoli

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis 48 heures, plusieurs médias affirment que l'Olympique Lyonnais a contacté Jorge Sampaoli pour succéder à Fabio Grosso en cas de nouvelles désillusions. John Textor est entré dans la danse.

Habitués aux messages de Jean-Michel Aulas sur Twitter (devenu X) lorsque ce dernier dirigeait l'OL, les supporters lyonnais ont compris que s'il était moins présent à Lyon, John Textor utilisait lui aussi le réseau social d'Elon Musk pour faire passer ses messages. Alors, quand le propriétaire d'OL Groupe a vu que Rudy Galetti et SoFoot affirmaient qu'il avait noué des contacts avec Jorge Sampaoli pour lui proposer de remplacer Fabio Grosso à plus ou moins brève échéance, John Textor n'a pas utilisé le service de communication de l'Olympique Lyonnais, mais a lui-même tenu à faire savoir que cette rumeur persistante était fausse.

Absurdly untrue. I have never contacted any coach as a replacement for Fabio. I remain very supportive of Fabio. https://t.co/USSA6FKurI — John Textor (@_JohnTextor_) November 22, 2023

« C’est absolument faux. Je n’ai jamais contacté un entraîneur pour remplacer Fabio. Je reste très solidaire de Fabio », a précisé l'homme d'affaires américain. Une précision claire et nette, même si on a déjà vu John Textor dire une chose le mercredi et faire l'inverse quelques jours plus tard. L'ancien entraîneur de Molenbeek, Vincent Euvrard, viré 48 heures après avoir battu l'OL avec son équipe en amical cet été, alors qu'il venait de faire monter le club dans l'élite du football belge peut en témoigner. En attendant, Fabio Grosso peut dormir tranquille au moins jusqu'au prochain match de Lyon, ce sera dimanche soir au Groupama Stadiume contre Lille. Il sera toujours temps de voir ce que Textor décidera si par malheur cela tourne mal pour son club dont l'objectif est désormais de se maintenir en Ligue 1 et non de viser une place sur le podium de la Ligue 1.