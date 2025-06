OL ‍: Textor se moque de lui, il menace de partir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Considéré à l’OL comme un gardien très prometteur, Matthieu Patouillet a de fortes chances de quitter le club rhodanien en raison de l’arrivée prévue de Matt Turner en provenance de Nottingham Forest.

Le mercato sera très animé à l’Olympique Lyonnais cet été et cela concerne notamment le poste de gardien de but. Titulaire indiscutable dans les buts des Gones cette saison, Lucas Perri est très convoité. L’international brésilien plaît notamment à l’AC Milan, qui se prépare à un potentiel départ de Mike Maignan. Rien ne dit à ce jour que l’ancien portier de Botafogo sera toujours Lyonnais la saison prochaine, une perspective qui fait peur aux supporters.

Thread sur Mathieu Patouillet, gardien de l'OL prêté cette saison à Sochaux pour la seconde année consécutive.



En fin du thread, vous aurez le lien pour retrouver la vidéo YouTube avec des extraits de ses arrêts, buts encaissés, sorties et plus de détails bien sûr.#TeamOL #OL pic.twitter.com/rOfvWJ26Kg — CWaka (@CWaka) June 3, 2025

D’autant que dans le même temps, John Textor continue ses arrangements avec Nottingham Forest et s’apprête à récupérer Matt Turner, international américain de 30 ans qui ne ressemble pourtant pas à une assurance tous risques dans les buts. L’arrivée de ce gardien en provenance de Nottingham Forest en tant que numéro deux pourrait avoir de grosses conséquences selon Le Progrès. Le quotidien local l’affirme, le grand espoir lyonnais Matthieu Patouillet, prêté à Sochaux depuis deux ans et sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2026, ne souhaite pas rester à Lyon pour être numéro trois dans la hiérarchie.

Matt Turner chasse Matthieu Patouillet de l'OL

Autant dire que pour Matthieu Louis-Jean et les dirigeants lyonnais, il va falloir trouver une solution car voir partir ce grand espoir du football français au poste de gardien serait une vraie désillusion au sein du club et plus encore, pour les supporters. Dans ce secteur de jeu, l’avenir de Rémy Descamps sera aussi à observer. Peu satisfaisant lorsqu’il a eu à remplacer Lucas Perri, l’ancien gardien du FC Nantes a ouvert la porte à un départ. Il aimerait retrouver un club dans lequel il serait numéro un afin de jouer davantage. Les grandes manoeuvres sont donc imminentes à ce poste du côté lyonnais avec, chez les supporters, l’envie de voir Lucas Perri et Matthieu Patouillet rester. John Textor, qui s’apprête à accueillir Matt Turner, a quelques semaines pour résoudre l’équation et satisfaire tout le monde.