OL ‍: Textor se couche devant Al-Khelaïfi, Lyon écoeuré

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor a enterré la hache de guerre avec Nasser Al-Khelaïfi mercredi soir en assistant à la demi-finale retour entre le PSG et Arsenal au Parc des Princes. Un retournement de veste qui fait vomir les supporters de l’OL.

Depuis plusieurs mois, John Textor s’est imposé comme l’opposant numéro un à Nasser Al-Khelaïfi dans le football français. Sur le sujet des droits TV, le patron de l’Olympique Lyonnais a notamment été, avec Joseph Oughourlian, celui qui a osé se confronter au très influent président du Paris Saint-Germain. Mais alors que la qualification en Ligue des Champions s’éloigne pour l’OL, l’homme d’affaires américain a sans doute estimé que le moment était bien venu pour enterrer la hache de guerre avec Nasser Al-Khelaïfi, quelques semaines avant un passage crucial devant la DNCG qui pourrait frapper fort en rétrogradant administrativement les Gones en Ligue 2.

LdC : Textor est venu supporter le PSG au Parc ! https://t.co/zD3oB8GYAL — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

Mercredi soir au Parc des Princes, John Textor a donc accepté l’invitation de Nasser Al-Khelaïfi et a assisté à la victoire du PSG contre Arsenal. Sur Instagram, le boss de Eagle Football a aussi confié que les mauvaises relations avec Nasser Al-Khelaïfi appartenaient désormais au passé. Un changement brutal d’attitude qui écoeure à l’OL. « J’arrive toujours pas à croire au post de Textor qui fait la paix avec Nasser. Donc on en est là ? Un homme qui perd ses coui… ? Un homme qui n’a pas de fierté ? Un homme qui n’a pas de dignité ? Tellement triste ce qu’on est entrain de devenir… Où est notre OL ? À part dans la merde je vois pas où on peut être » a notamment publié l’internaute @Dududinho10, suivi par plus de 5.000 supporters de l’OL sur les réseaux sociaux.

John Textor écoeure les supporters de l'OL

D’autres supporters lyonnais partagent cet opinion. « Le club n’a plus d’argent, est au bord de la faillite, le président est au parc des princes avec Nasser qu’il a allumé toute l’année, c’est à vomir le manque de considération pour le club et ses supporteurs. Textor tu n’es plus rien, tu t’es vendu comme un chien » soupire de son côté @Memphiste, lui aussi très suivi par la communauté lyonnaise. « Le post complètement surréaliste de John Textor sur Instagram...Il a rendu les armes, et fait acte d'allégeance à Nasser » conclut un autre supporter de l’OL. A Lyon, plus que jamais, les temps sont durs et voir John Textor se coucher ainsi devant Nasser Al-Khelaïfi est la goûte de trop. Reste à voir si cette trahison inattendue aidera au moins John Textor à limiter les pots cassés alors que l’été s’annonce tendu comme rarement dans la capitale des Gaules.