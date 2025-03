OL ‍: Textor s'est raté dans les grandes largeurs, quelle claque

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a gagné face à Brest ce dimanche en Ligue 1 mais devrait perdre Paulo Fonseca pour de longues semaines. L'attitude du Portugais est d'ailleurs un désaveu pour John Textor selon Elton Mokolo.

L'OL est reparti de l'avant ce dimanche en venant à bout du Stade Brestois. Si les Gones peuvent de nouveau croire en leur rêve de décrocher une place en Ligue des champions en fin de saison, ils devront certainement le faire sans leur entraineur, Paulo Fonseca. Ce dernier a totalement vrillé en s'en prenant à Benoît Millot. Sa suspension pourrait aller jusqu'à 7 mois. Un terrible coup dur pour les Rhodaniens et John Textor, qui avaient beaucoup misé sur le Portugais pour passer un cap. Ce n'est pas Elton Mokolo qui dira le contraire.

Paulo Fonseca, un coup dur terrible pour Textor

Sur le plateau de Eurosport, le consultant a en effet rappelé que Textor avait à la base recruté Fonseca pour son expérience du haut niveau, au contraire de Pierre Sage : « On a jamais autant lu le règlement disciplinaire que cette saison... C'est consternant et lamentable. Fonseca a un vécu international après ses passages au Shakhtar, à l'AS Roma ou à l'AC Milan. Il a une visibilité internationale. Ce carton rouge front contre front est déplorable non seulement pour l'OL, la première victime, mais aussi pour la Ligue 1.

Cela intervient après une semaine houleuse après la suspension de Longoria. On aurait pu croire à un week-end d'apaisement mais il n'en a rien été. (...) La suspension va être très longue et j'ai l'idée qu'on ne reverra pas Fonseca sur le banc de l'OL en Ligue 1. (...) C'est catastrophique et ça tuerait le narratif voulu par John Textor lorsqu'il expliquait que l'arrivée de Fonseca s'inscrivait dans une logique de saut qualitatif pour se qualifier en Ligue des champions avec un entraineur beaucoup plus expérimenté. (...) Il se trouve qu'il a déjà pété les plombs ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL sera opposé à Nice. Avant cela, un autre déplacement sera à considérer sur la pelouse de Bucarest en Ligue Europa. Paulo Fonseca sera bien sur le banc lyonnais en Roumanie, ce qui ne sera pas le cas à Nice.