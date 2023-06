OL ‍: Textor s’est déjà mis l’équipe féminine à dos

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En provoquant le départ de Jean-Michel Aulas avant la fin de la saison, John Textor ne s’est pas fait que des amis à l’Olympique Lyonnais. La décision du propriétaire américain a fortement déplu dans la section féminine, affectée dans l’un des moments les plus importants de l’exercice.

L’Olympique Lyonnais et ses supporters ont encore du mal à s’en remettre. Après 36 années aux commandes, Jean-Michel Aulas a brutalement pris la porte sans même attendre la fin de la saison. Le propriétaire John Textor a en effet provoqué la sortie précipitée de l’ancien président. Et tant pis pour les conséquences sur le plan sportif.

Le pire timing pour l'OL féminin

Bien sûr, cette décision n’explique pas l’échec des Gones dans la course aux places européennes. Mais l’entraîneur Laurent Blanc a publiquement dénoncé l’agitation de ces dernières semaines. Et les regrets sont encore plus grands au sein de l’équipe féminine. Les Fenottes, très attachées à celui qui a tant contribué au développement du football féminin en France, ont dû composer avec son départ surprise au moment de préparer la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (2-1) le 13 mai dernier.

[📺LIVE] 🏆⚽️ #CoupeDeFrance Féminine

🤩 Wendie Renard soulève avec Jean-Michel Aulas la 10ème Coupe de France de l'Histoire de l'@OLfeminin !#sportfeminin pic.twitter.com/iS01piz73R — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 13, 2023

« Je pense que les gens n’imaginent pas ce qu’on a eu à vivre en termes d’émotions, avec le timing de l’annonce du départ de Jean-Michel Aulas, a réagi la coach rhodanienne Sonia Bompastor dans Le Progrès. Il a vraiment fallu protéger le groupe. Et ça a été très difficile, sur le plan individuel comme collectif. Oui, il y avait beaucoup d’affection. Cette annonce a été violente, on l’a prise de pleine face. On pouvait s’attendre à des changements cet été, mais là, à quelques semaines de la fin de la saison, c’était brutal. Il a fallu faire abstraction, car il y avait encore des enjeux sportifs à ce moment-là, et on devait garder notre énergie. » Pour rendre hommage à JMA, les Lyonnaises ont quand même trouvé les ressources pour s'imposer.