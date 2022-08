OL : Textor prend les punchlines et laisse le mercato à Aulas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Actionnaire majoritaire de l’OL, John Textor laisse les commandes à Jean-Michel Aulas pour la gestion du mercato estival.

Bien qu’il soit devenu l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais en rachetant les actions des groupes Pathé et IDG Capital et une partie de celles appartenant à Jean-Michel Aulas, l’homme d’affaires américain John Textor continue de déléguer énormément au président historique de l’OL. Le déroulement de ce mercato estival le prouve puisque John Textor n’intervient quasiment pas dans les choix effectués par l’Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. Les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso ont été bouclés par Jean-Michel Aulas, aidé par Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou et ce sont uniquement ces trois hommes qui décideront par exemple de l’avenir de Lucas Paqueta. Interrogé par L’Equipe sur le fonctionnement de l’OL depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, John Textor a confirmé qu’il accordait une confiance absolue à « JMA ».

John Textor ne se mêle pas du mercato de l'OL

« Jean-Michel (Aulas) a un contrat et le reste du management reste en place. Il n'y a pas une seule personne que j'ai identifiée et qui pourrait venir. Pas une. D'accord, si quelqu'un crache sur mes chaussures tous les jours au bureau, je le virerai car j'adore mes chaussures, mais là il n'y a aucune raison (rires) » explique John Textor dans L’Equipe avant de poursuivre. « Je n’ai pas été consulté sur les transferts mais Jean-Michel Aulas est formidable. Il m'informe, ils font un super boulot pour savoir comment l'équipe sera dans deux ou trois ans. J'ai des détails, mais Jean-Michel ne m'a pas demandé : « Dois-je vendre Paqueta ? ». C'est un joueur important et je ne prends pas de décision » a lancé John Textor, qui est financièrement le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais, mais qui continue de laisser la gestion des affaires courantes et notamment du mercato à Jean-Michel Aulas. Un calcul qui, espérons-le pour les supporters lyonnais, sera gagnant avec l’objectif de retrouver le podium de la Ligue 1 dès la saison prochaine. En attendant, John Textor s'amuse comme un petit fou en France en chambrant l'OM ou en interpelant le PSG.