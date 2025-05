OL ‍: Textor pourrait priver Lyon d'Europa League ‍!

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais peut souffler ce dimanche après une dernière journée de Ligue 1 haletante. Les hommes de Paulo Fonseca ont arraché une qualification en Conference League. Mais l’OL peut rêver de Ligue Europa. Un conflit est-il possible avec Crystal Palace ?

John Textor a vécu une belle journée ce samedi. Le propriétaire de l’OL a pu voir le succès de Crystal Palace dans l’après-midi en FA Cup face à Manchester City (1-0). Les Eagles s’offrent le premier trophée majeur de leur histoire et une place en Ligue Europa la saison prochaine. Plus tard dans la soirée, l’Américain a vécu en direct du Groupama Stadium la dernière journée de la Ligue 1 et la victoire de l’OL face à Angers (2-0). Grâce à ce succès et à la défaite de Strasbourg dans les ultimes secondes, Lyon sera en Conference League la saison prochaine. Mais les Rhodaniens peuvent s’attendre à mieux.

Lyon sera derrière le PSG

En cas de victoire du PSG en Coupe de France la semaine prochaine face à Reims, l’OL sera propulsé en Europa League. Cependant, avec la victoire de Crystal Palace en FA Cup samedi, John Textor aura potentiellement deux clubs en C3. Est-ce un problème ? L’UEFA stipule qu’il est interdit à deux clubs de la même structure de participer à la même compétition. Cependant, l’Américain n’est pas actionnaire majoritaire du club anglais et n’a pas de pouvoir décisionnel. Donc cela ne posera pas de problème. Une information confirmée par le média Olympique & Lyonnais. De plus, Textor cherche depuis plusieurs mois à revendre ses parts de Palace. Avec cette victoire en FA Cup, le moment semble opportun. Dans un document publié jeudi dernier, Eagle explique être « dans la phase finale du processus de vente concernant sa participation dans Crystal Palace FC. » Une nouvelle qui devrait permettre à John Textor de renflouer les caisses de l’OL pour préparer la saison prochaine et son passage devant la DNCG.