OL ‍: Textor ordonne de superviser ce buteur brésilien

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo, c'est désormais le grand amour, John Textor était le propriétaire des deux clubs. C'est dans ce cadre que la signature d'un attaquant brésilien, Rwan Cruz, a été décidé.

L'OL et le club sud-américain appartiennent à Eagle Football Group, et l'homme d'affaires américain n'a aucun scrupule à faire travailler les deux clubs lorsqu'il s'agit de transférer des joueurs. Mais, on a désormais la certitude que non seulement John Textor fait des opérations entre Lyon et Botafogo, mais qu'en plus une partie du staff de l'Olympique Lyonnais travaille s'il le faut pour l'équipe brésilienne. En conférence de presse de présentation de Rwan Cruz, l'attaquant qui vient de quitter Ludogorets pour signer à Botafogo, Alessandro Brito, le patron de la cellule de recrutement du club sud-américain, a confié que ce sont ses homologues de l'OL qui ont travaillé sur ce dossier et supervisé le joueur brésilien de 23 ans jusqu'à ce que John Textor donne son feu vert pour ce transfert à 10 millions d'euros.

Rwan Cruz futur avant-centre de l'OL ?

Face aux médias brésiliens, le patron du recrutement de Botafogo n'a pas fait mystère de l'implication de l'Olympique Lyonnais dans ce dossier. « C’est un joueur que l'on suivait davantage via Eagle Football avec l'aide de notre équipe lyonnaise, avec le scout qui le surveille depuis quelque temps. Nous nous sommes appuyés sur son analyse. Rwan Cruz a été formé à Santos, a fait un court passage à Vasco et dispose d'une bonne base. Nous sommes très heureux de l'avoir ici », a confié Alessandro Brito. Sous contrat avec Botafogo jusqu'en 2028, l'avant-centre brésilien va donc retrouver son pays...avant un possible retour en Europe du côté de Lyon ? L'axe Botafogo-OL n'a pas fini de fonctionner à plein régime, en espérant que cela soit positif pour l'Olympique Lyonnais, l'OL n'ayant pas à se plaindre des signatures de Lucas Perri et Thiago Almada.