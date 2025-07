OL ‍: Textor n'est pas le problème, il met les choses au clair

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Depuis la relégation administrative en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais bouge dans tous les sens. Cette semaine John Textor a décidé de passer la main. L’Américain sera remplacé par son amie, mais surtout présidente d’OL Lyonnes, Michele Kang. Est-ce que cela change quelque chose ?

L’Olympique Lyonnais est en ébullition. Cette semaine le club du Rhône a officialisé la démission de John Textor. L’Américain n’a pas réussi grand-chose du côté de l’hexagone et sera remplacé par Michele Kang. La femme d’affaires de 66 ans est désormais la nouvelle présidente de l’OL. Mais elle est également directrice-générale d'Eagle Football Group. Pour le septuple champion de France, l’urgence reste l’appel devant la DNCG pour faire lever la sanction de relégation administrative en Ligue 2. Ce changement de propriétaire ne change pas le fond du problème pour certains. L’argent fera foi.

Textor ou pas Textor, l’OL a besoin d’argent

👀💰 Le regard d'Étienne Moatti sur le départ de J. Textor



"Si John Textor, aussi farfelu soit-il, vient à la DNCG avec 200M € de garantie d'ARES ça passe ... Et si quelqu'un d'extrêmement sérieux vient sans cette garantie ça ne passera pas"#EDS #OL pic.twitter.com/Qbtif0CXEo — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 30, 2025

Sur le plateau de l’Equipe du soir, le journaliste Étienne Moatti a livré son ressenti sur la situation. L’OL devra amener du concret et ce changement de présidence ne change dans l’absolu pas grand-chose. « Si John Textor, aussi farfelu soit-il, vient à la DNCG avec 200M € de garantie d'ARES ça passe. Et si quelqu'un d'extrêmement sérieux vient à la DNCG sans cette garantie ça ne passera pas, » explique-t-il avant de poursuivre. « Que ce soit mieux d’avoir quelqu’un de sérieux qui vient présenter un dossier que quelqu’un d’un petit peu farfelu parfois, évidemment. Mais ce sont les documents et surtout l’argent qui va compter. Mais je dirais que c’est presque rassurant qu’ils sortent Textor. Cela montre qu’ils ont envie qu’il se passe quelque chose et on le souhaite pour les supporters lyonnais », conclut-il. L’OL a désormais quelques jours pour trouver des leviers financiers concrets pour assurer son avenir en Ligue 1 pour la saison prochaine.