OL ‍: Textor mérite une bonne claque au Vélodrome

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La décision de John Textor de virer Pierre Sage en début de semaine rend l’OL particulièrement impopulaire dans la presse avant le déplacement à Marseille ce dimanche soir.

Lundi après-midi, John Textor a annoncé à Pierre Sage que son aventure à la tête de l’Olympique Lyonnais était terminée. Malgré un travail remarquable avec les Gones depuis douze mois, l’entraîneur de 45 ans a été remercié afin de libérer la place pour Paulo Fonseca, avec qui John Textor s’entretenait depuis plusieurs semaines. Ce choix de l’homme d’affaires américain a fait polémique dans la presse et chez les supporters tant Pierre Sage faisait l’unanimité, même si le début d’année 2025 était laborieux. Sur l’antenne de RMC dans les Grandes Gueules du Sport, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France de rugby Philippe Saint-André y est allé de son coup de gueule à l’encontre du patron de l’OL, estimant que ce dernier ne « comprend pas » le football français comme le prouve son choix de virer Pierre Sage aussi vite.

Philippe Saint-André atomise John Textor

Savarino à l'OL, Textor dément et s'attaque à Sky Germany https://t.co/kGPWfBi23t — Foot01.com (@Foot01_com) February 1, 2025

« Je vois Marseille gagner car ils ont perdu beaucoup de points à domicile. Ils sont toujours deuxièmes mais ils ont perdu beaucoup de points, il faut à tout prix qu’ils gagnent. Et puis sincèrement, par rapport à la décision de John Textor, j’ai envie que l’OL en prenne quatre ! Ce qu’il a fait, c’est une honte. L’année dernière en début de saison, tous les experts disaient que Lyon ne se sauverait pas. Ils avaient un retard incroyable et Pierre Sage a remis l’équipe d’aplomb. Les joueurs étaient contents de lui, les supporters aussi. Tout le monde était heureux et John Textor l’a viré. La pression est sur l’OM mais je ne serais pas surpris que l’OL en prenne une bonne et je le souhaite à cause de la décision invraisemblable de ce président qui ne comprend pas le foot français » a pesté Philippe Saint-André, révolté par le choix de John Textor et qui espère pour la peine que Lyon va prendre une danse au Vélodrome ce dimanche face à Marseille. Si les supporters lyonnais rejoindront sans doute l’ancien patron des Bleus du rugby sur Pierre Sage, ils n’iront tout de même pas jusqu’à souhaiter une défaite de leur équipe ce dimanche.