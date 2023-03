OL : Textor le génie du foot, Aulas prêt à quitter Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Quelques mois après son arrivée à l'OL, John Textor ne rassure pas forcément les supporters. Beaucoup se demandent quelle est la vision de l'homme d'affaires américain pour le club. Jean-Michel Aulas a tenu à les rassurer, l'OL va vite sourire avec John Textor.

Racheté par John Textor en fin d'année 2022, l'OL devait entrer dans une nouvelle ère sur le plan sportif. Pour le moment, aucun changement notable. L'OL poursuit sa lente descente dans la hiérarchie nationale, pointant au 10e rang au moment de la trêve internationale. Textor n'a pas eu d'effets sur le club, ni dans l'organigramme inchangé depuis sa venue, ni dans le mercato quelconque des Lyonnais. Le goût de trop peu est manifeste pour des supporters lyonnais, presque inquiets de la tournure des évènements. Ils sont de plus en plus nombreux à se demander si l'OL aura un bel avenir avec John Textor aux commandes.

L'OL de Textor a tout pour réussir, avec ou sans Aulas

Et, ce n'est pas l'expérience limitée de l'Américain dans le football qui va augmenter leur confiance. John Textor est même déjà contesté ailleurs. A Crystal Palace, les supporters ont sorti des banderoles avec des messages hostiles à son encontre. A Botafogo, des soucis financiers mettent le club en danger. Textor peut toutefois compter sur un soutien sans faille, Jean-Michel Aulas. L'emblématique président lyonnais a encore manifesté tout son soutien à son partenaire dans Le Progrès. Il a indiqué que l'OL était sur la voie du succès avec Textor et que même son propre départ n'aurait aucune importance. Le club rhodanien est entre de bonnes mains quoi qu'il arrive.

Chers lecteurs du Progrès, le président de l'OL @JM_Aulas a un message pour vous 👀



Rendez-vous ce dimanche sur notre site et dans notre journal 😉 #TeamOL pic.twitter.com/bpv7boEToH — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) March 25, 2023

« Sa passion pour le foot m’a surpris au début. Je n’ai pas choisi John, mais aujourd’hui, je le défends. Il n’a pas toutes les qualités mais il a les qualités qui vont permettre à l’OL de repartir si je sais moi, par ailleurs, contraindre un peu les systèmes. On va tout faire pour réussir. On a les outils, la structure, il suffit de regagner un truc. Pourquoi ne gagnerait-on pas cette année avec son arrivée ? Il est chanceux John. On a tout ce qu’il faut pour réussir. Si à un moment donné c’était le président qui pouvait gêner, même si je ne le crois pas, aujourd’hui on peut l’enlever, la machine va continuer de vivre et de réussir », a t-il déclaré en interview annonçant un trophée à court terme. S'il est vrai que l'OL est bien placé pour glaner une coupe de France en fin de saison, pas besoin d'être très critique pour dissocier grandement Textor de ce possible triomphe.