OL ‍: Textor « ‍insulte ses propres joueurs ‍», la tension monte

Par Claude Dautel

A quelques heures du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, on ne sait pas si Nasser Al-Khelaifi fera le déplacement jusqu'au Groupama Stadium. Mais tout le monde espère que le patron du PSG va croiser John Textor afin de s'expliquer.

Quand un « tyran » rencontre un « cow-boy », cela risque de faire des étincelles. Et c'est peu dire que désormais tout le monde sait ce que John Textor pense de Nasser Al-Khelaif, alors que, hasard ou pas, une vidéo d'une réunion de la LFP a été divulguée cette semaine. Tandis que le suspense dure encore concernant la venue du dirigeant qatari avec son équipe pour le choc OL-PSG de ce dimanche soir, NAK étant retenu samedi à Doha pour la finale du tournoi ATP, du côté de l'Olympique Lyonnais, on ne veut pas en faire des tonnes et on a précisé dans L'Equipe, on fait savoir que « Nasser Al-Khelaifi sera reçu avec les égards dus à son rang ». Reste que du côté du patron du Paris Saint-Germain, on est toujours chaud bouillant contre John Textor comme en témoigne Vincent Duluc.

Al-Khelaifi sidéré de prendre des leçons de Textor

Le journaliste du quotidien sportif, que l'on ne peut pas soupçonner d'être un supporter déguisé du PSG, explique que le clan Al-Khelaifi est furieux contre le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais. « Il faudrait accepter de recevoir des leçons de bonnes manières et de bonne gestion financière d'un dirigeant qui fait l'objet d'autant de procédures de la DNCG, qui se moque de ses pairs dans les messages envoyés aux autres présidents, et qui insulte ses propres joueurs. Il faudrait écouter un dirigeant qui veut pousser les clubs à sauter d'une falaise, sur la base d'une idée, mais pas d'un business-plan », a fait savoir un proche du président parisien à Vincent Duluc. Concernant les insultes, il s'agit évidemment d'une référence aux propos supposés de John Textor adressés à un autre président au sujet de Rayan Cherki et son entourage, qualifiés de « trous du cul ».

Autrement dit, les patrons du PSG et de l'OL ne sont pas à la veille de s'entendre et le résultat sportif du match sera forcément exploité par le camp du vainqueur. On espère seulement que les joueurs ne vont pas tomber dans le panneau et transformer cela en bataille rangée sur le terrain du Groupama Stadium. Après l'histoire Longoria, qui accuse de corruption un arbitre, la Ligue 1 n'a pas besoin d'un choc au sommet qui tourne mal.