OL ‍: Textor insulte la presse pour défendre son bilan

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En marge du match des féminines de l'OL contre le PSG, John Textor est allé répondre à un supporter de Lyon qui l'interrogeait sur la situation financière du club. L'occasion pour l'Américain d'accuser grossièrement la presse.

Outre des communiqués d'une longueur abyssale censés rassurer tout le monde sur la situation financière d'Eagle Football Group et de l'Olympique Lyonnais, John Textor a désormais pris l'habitude d'aller parler à des supporters, lesquels relaient ces échanges via des vidéos sur les réseaux sociaux. Samedi dernier, à Monaco, John Textor avait donné une première leçon à un fan de l'OL, mais vendredi soir, c'est à l'occasion de la finale gagnée par les féminines de Lyon contre Paris au Groupama Stadium que le successeur de Jean-Michel Aulas est venu répondre à un supporter qui, très agacé, venait lui dire tout le mal qu'il pensait de sa gestion. Le fan en question, c'est @6_LM9 qui sous le hashtag #TextorOUT diffuse la vidéo de cette rencontre.

Textor répond à un supporter de l'OL

J’ai une discussion musclée avec notre très cher (batard) président. Encore et toujours le même charabia « 290 millions dans le club, il est déjà sauvé » il me prend de haut, peut pas s’empêcher ses petits contacts physiques, alors que j’ai été très poli.



DÉGAGEZ #TextorOUT pic.twitter.com/ZjaueVQzvi — 6_LM9 ❤️💙🦁 #TEXTOROUT (@6_LM9) May 16, 2025

Face à ce supporter, qui regrette que John Textor soit un peu trop tactile, l'homme d'affaires américain estime que tout va désormais très bien pour les finances de l'Olympique Lyonnais. « On a mis 290 millions d’euros et on va encore mettre de l’argent. Ne lis pas la put... de presse. Il n’y a rien à sauver, nous sommes déjà sauvés. Je te le dis, ne lis pas la put... de presse », a répété John Textor, qui tente d'alimenter la théorie du complot dont il est dorénavant l'un des seuls à y croire. Et tout cas, le supporter lyonnais en question n'a pas été convaincu par les propos du patron de l'OL : « J’ai une discussion musclée avec notre très cher (bat...) président. Encore et toujours le même charabia « 290 millions dans le club, il est déjà sauvé » il me prend de haut, peut pas s’empêcher ses petits contacts physiques, alors que j’ai été très poli. »