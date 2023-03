OL : Textor imposé à Aulas, il n'a pas eu le choix

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas est toujours aux commandes de l'Olympique Lyonnais, mais il n'est plus propriétaire d'OL Groupe, désormais dans les mains de John Textor. Mais ce n'est pas JMA qui a finalement choisi l'homme d'affaires américain, lequel lui a été imposé.

Jean-Michel Aulas se souviendra longtemps de l’année 2022, lui qui 25 ans après avoir repris l’Olympique Lyonnais a finalement cédé son club à l’Américain John Textor. Même s’il a contractuellement prévu de rester 3 ans à la direction du club de la capitale des Gaules, le dirigeant de l’OL sait que l’avenir d’OL Groupe sera dicté par le businessman américain et plus par lui. Ce dimanche, le Journal du Dimanche publie les bonnes feuilles du livre que Jean-Michel Aulas va sortir le 8 mars sous le titre Chaque jour se réinventer. Et dans cet ouvrage de 250 pages, le président des septuples champions de France évoque notamment comment s’est fait le choix de John Textor, l’occasion d’avouer que ce n’est pas lui qui a pris la décision finale concernant l’acheteur d’OL Groupe, mais une personne à qui il a décidé de faire confiance.

Aulas plutôt Gillett que Textor pour racheter l'OL ?

C’est en effet Thomas Riboud-Seydoux qui a tranché entre les deux finalistes qui étaient John Textor et Foster Gillett. « La décision finale est prise à la demande de Thomas Riboud-Seydoux, fils adoptif de Jérôme Seydoux, qui représente alors Pathé au conseil d'administration d'OL Groupe et avec lequel j'ai toujours entretenu d'excellentes relations. Thomas choi­sit et impose John Textor. J'accepte sa préférence », avoue Jean-Michel Aulas, dont on se souvient qu’il avait au départ de l’opération fait le choix d’accepter l’offre de Foster Gillett de reprendre l’Olympique Lyonnais pour 600 millions d’euros. Une rumeur avait même circulé en juin 2022 concernant une conférence de presse officialisant ce choix, mais finalement rien ne s’est concrétisé et c’est bien John Textor qui a repris l’OL après de très nombreux rebondissements.