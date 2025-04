OL ‍: Textor imite Aulas, il adore ça ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entre Jean-Michel Aulas et John Textor, les choses ne se sont pas passées idéalement lors de la vente de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, les deux hommes se ressemblent comme le confirme un joueur.

Ils n'ont pas le même style, et jamais on aurait vu Jean-Michel Aulas se présenter avec un chapeau de cow-boy, même pour se moquer de Nasser Al-Khelaifi avec qui il s'était aussi pris la tête. Mais à en croire Rafael, ancien joueur de l'OL version Aulas, et qui a fini sa carrière à Botafogo version Textor, les deux hommes ne sont finalement pas si différents que cela et c'est tant mieux pour l'Olympique Lyonnais. Interrogé dans L'Equipe à la veille du match entre Manchester United et l'OL, deux clubs dont il a porté le maillot, le défenseur brésilien de 34 ans avoue que l'actuel propriétaire américain du club rhodanien lui fait clairement penser à Jean-Michel Aulas, dans sa manière de défendre coûte que coûte son équipe, quitte à parfois aller un peu trop loin.

Textor, c'est la version US d'Aulas

Pour Rafael, John Textor est prêt à se battre pour mettre en avant ses intérêts, et en cela, il lui rappelle très clairement l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais. « Si John Textor me fait penser à Jean-Michel Aulas ? Oui, d'une certaine façon, ils se ressemblent. Notamment dans la façon de défendre l'institution. Textor est passionné, mais c'est aussi son business. Il n'est pas juste venu pour dépenser de l'argent. Il a besoin d'un retour sur investissement. Donc, il défend ses intérêts, et ceux du club », confié, à Eric Frosio, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais et de Manchester United. A ce sujet, Rafael aura le cœur coupé en deux jeudi soir puisqu'il sera le consultant de la chaîne brésilienne Cazé TV, qui diffusera le match retour d'Europa League entre les Mancuniens et l'OL avec un ticket pour le dernier carré de la C3 en jeu.