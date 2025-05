OL ‍: Textor fait pitié, Lyon sauvé « ‍dans l’intérêt du foot français ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est sous la menace d'une rétrogradation compte tenu de l'état de ses finances. Mais le club de John Textor est important pour une Ligue 1 déjà en crise, et la DNCG pourrait éviter le pire.

Les supporters de l'OL attendent avec angoisse le passage de leur club devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion en juin. Cette dernière a prévenu John Textor que si ce dernier n'améliorait pas les finances de son club, alors Lyon sera frappé par la foudre d'une relégation, sans même dire si ce sera en Ligue 2 ou encore plus bas. Mais, depuis ce week-end, une petite musique commence à monter du côté de la capitale des Gaules, à savoir que la DNCG ne reléguera pas l'Olympique Lyonnais, mais l'interdira de recrutement au prochain mercato. Et cette fois sans permettre à John Textor de faire des tours de magie entre ses différents clubs. Selon un spécialiste des finances, qui suit notamment de près les Girondins de Bordeaux, le gendarme financier du football français, pourrait décider de ne pas punir l'OL dans l'intérêt général.

L'OL sauvé grâce aux droits TV de la Ligue 1 ?

L'OL interdit de recrutement, Textor saute de joie https://t.co/f4OZ22Wp0h — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2025

En effet, à l'heure où la Ligue de Football Professionnel va lancer sa chaîne de télévision pour diffuser la Ligue 1, et a donc besoin du maximum d'abonnés, la relégation de l'Olympique Lyonnais, club très populaire en France, aurait un gros impact. David Gluzman, consultant de RMC et banquier d’affaires, pense qu'effectivement la DNCG peut avoir pitié de John Textor et surtout de la Ligue 1. « Il est possible que la DNCG face preuve de mansuétude dans l’intérêt du football français, et donc de ne pas rétrograder l'OL. Mais la jurisprudence demande que les déficits d’exploitation soient préfinancés par du cash ou des garanties immédiatement appelables. Je ne vois pas comment Textor peut s’en sortir. Qu'il n’y ait aucune sanction, je serais très surpris. Sauf s’il y a une injection de cash ou un prêt de dernière minute », concède, sur le site Olympique et Lyonnais, le spécialiste.