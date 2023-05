OL ‍: Textor exige une touche lyonnaise, Juninho et Abidal contactés

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Si la saison de l'OL n'est pas encore terminée et qu'elle est loin d'être une réussite, John Textor pense à l'avenir et se prépare à se constituer son clan pour diriger et reconstruire le club rhodanien.

Quelques mois après son arrivée à Lyon, John Textor est au centre de l'attention. Le milliardaire américain qui vient de se séparer de Jean-Michel Aulas, prévoit de redorer le blason de l'OL. Pour y parvenir, l'homme d'affaires est déjà entouré par plusieurs personnes, d'origines américaines et anglo-saxonnes. On peut noter la présence de Jamie Dinan, propriétaire de la franchise NBA à succès des Bucks de Milwaukee, Matthew Niehaus le président d'Eagle Football ou Dougie Freeman, directeur sportif de Crystal Palace, autre club anglais qui appartient à John Textor. Néanmoins, selon les renseignements du Progrès, le propriétaire de Botafogo et du RWD de Molenbeek recherche activement des hommes français et avec si possible des racines lyonnaises pour développer l'OL pour assurer le rôle de président du club, pendant son absence.

John Textor se met à l'heure française

John Textor souhaite reconstruire l'Olympique Lyonnais mais pas qu'avec sa touche américaine. Il souhaite conserver les valeurs des Gones avec des dirigeants qui connaissent le football français et Lyon. Ce qui sera nettement plus facile pour attirer des joueurs. Deux hommes sont d'ailleurs ciblés par John Textor. Le premier est Junihno. Ancien directeur sportif du club, le Brésilien a été discret lors de son premier passage en raison de relations difficiles avec les dirigeants, mais a tout de même eu le flair pour recruter Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, deux joueurs qui ont rapporté plus de 110 millions d'euros à l'OL grâce à leur vente. Éric Abidal est également dans les petits papiers de John Textor. Directeur sportif du FC Barcelone par le passé, l'ancien défenseur de Lyon pourrait revenir au club avec lequel il a été trois fois champion de France. Sonny Anderson est déjà au club mais il pourrait bénéficier d'un rôle plus important dans un futur plus ou moins proche. La décision finale reviendra à Textor mais l'Américain reste convaincu qu'il faut mélanger ses méthodes américaines et un savoir-faire français pour améliorer l'OL.