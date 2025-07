OL ‍: Textor est une trompette, cette vente les fait hurler

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Suite à la vente de Johann Lepenant au FC Nantes pour un montant jugé bien trop faible, les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas hésité à s’en prendre à John Textor.

Plongé dans une période de crise, alors que la DNCG a ordonné une rétrogradation en Ligue 2, le club lyonnais doit trouver 100 millions d’euros avant son passage en appel prévu le 10 juillet prochain. Et ces dernières heures, Lyon a reçu deux bonnes nouvelles avec les ventes de Saïd Benrahma et de Johann Lepenant. Si le transfert de l’ailier algérien au Neom SC pour 15 ME est jugé comme une bonne vente pour les Gones, les avis ne sont pas du tout les mêmes pour le milieu de terrain. Auteur d’une belle saison sous le maillot de Nantes, celui qui a paraphé un contrat jusqu'en 2029 chez les Canaris a effectivement été vendu par Lyon pour 2,5 ME.

« Textor est vraiment une trompette »

2,5M pour un milieu de 22 ans, international espoir, titulaire toute la saison en ligue 1 c'est quand même grave de ne pas savoir vendre (et c'était déjà prévu donc rien à voir avec la L2 ou autre). — Chateau Lune (@Chateaulune) July 2, 2025

Un montant jugé ridicule par de nombreux supporters : « 2,5M pour un milieu de 22 ans, international espoir, titulaire toute la saison en ligue 1 c'est quand même grave de ne pas savoir vendre (et c'était déjà prévu donc rien à voir avec la L2 ou autre » (@Chateaulune), « Pas de pourcentage à la revente pour Lepenant? Textor est vraiment une trompette » (@twittas7), « La vente ridicule pour Lepenant mdrrr » (@Greg_DG3), « Lepenant pour 2.5m€ c'est dommage. Il aurait eu un salaire en dessous des 200 000 € et aurait pu rester à l’OL, surtout face à tous les départs à venir » (@971Resteemer).

Recruté 4 ME, vendu 2 ME, la mauvaise opération

Des tweets partagés par tous les suiveurs de Lyon, qui savent que Lepenant vaut bien plus que cela. Auteur d’un bel Euro Espoirs avec les Bleuets, l’ancien de Caen avait été recruté pour 4,2 ME par Lyon en 2022. Brillant dès sa première saison chez les Gones sous les ordres de Laurent Blanc, Lepenant avait connu un exercice 2023-2024 bien compliqué avec Pierre Sage. Il avait donc été lâché à Nantes en prêt l’été dernier avec une option d’achat jugée désormais bien trop maigre, alors que Lepenant est aujourd’hui évalué à 6 ME. Ce qui signifie donc que l’OL a perdu de l’argent dans cette affaire, alors que la nouvelle direction court après les millions d’euros pour sauver sa peau en L1.