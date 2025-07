OL ‍: Textor définitivement viré par la justice américaine ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Éloigné de l'Olympique Lyonnais, John Textor est cependant toujours à la tête d'Eagle Football Holding. Mais la justice américaine pourrait raidement mettre fin à la présence de l'homme d'affaires dans cette structure.

Pour faciliter le passage de l'OL devant la commission d'appel de la DNCG, Michele Kang a compris qu'il fallait écarter durablement John Textor de la direction du club que ce dernier avait racheté à Jean-Michel Aulas. Cela a été chose faite et Lyon a sauvé sa place en Ligue 1. Mais John Textor a clairement fait savoir qu'il n'avait pas réellement renoncé à mettre son nez dans les affaires du groupe, et donc indirectement de l'Olympique Lyonnais. Cependant, la justice américaine a mis son nez dans les affaires d'Eagle Football Holding, dirigé par le cow-boy, et selon le média belge Sud-Info, cela pourrait aboutir au départ définitif de Textor loin de toute l'organisation, et notamment de Molenbeek. Les juges américains doivent trancher entre John Textor et Iconic Sports, et l'homme d'affaires risque très gros.

Textor en danger face à la justice

En 2022, afin d'entrer en bourse à New-York, Eagle Football Holding avait négocié avec Iconic Sports, une société spécialisée dans les datas sportives et les médias, qu'elle investisse dans son entreprise. Cela s'était fait, mais la fusion envisagée ne s'est pas faite, et Iconic a donc réclamé le remboursement de son investissement à hauteur de 94,1 millions de dollars. Face à l'absence de réaction de Textor, une plainte a été déposée le 3 juillet aux États-Unis. Mais John Textor a riposté en portant lui aussi plainte contre Iconic, estimant que cette société avait caché la présence dans son tour de table d'un milliardaire russe, désormais incapable d'investir depuis la guerre en Ukraine.

Un juge menace

Pour l'instant, Iconic et Eagle Football Holding n'ont pas réussi à s'entendre, ce qu'un juge américain avait pourtant demandé. C'est là que John Textor pourrait passer brutalement à la trappe. « Cette situation bloque Eagle Football Holding dont le conseil d’administration ne sait à qui obéir, tant Textor que Iconic se revendiquant comme seul maître à bord. Si cette affaire débouche sur une éviction pure et simple de John Textor d’Eagle Football Holding, quelles implications cela aura-t-il sur le RWD Molenbeek? La plus évidente, c’est que l’Américain ne pourrait plus, a priori, rester à la tête du club – sauf à imaginer qu’Iconic décide de le laisser en place, mais cela semble peu probable », explique notre confrère belge.