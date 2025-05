OL ‍: Textor contacte Cristiano Ronaldo pour devenir son associé

Dans : OL.

John Textor a contacté Cristiano Ronaldo afin de lui faire une offre permettant à CR7 de devenir actionnaire d'Eagle Football Group sans que cela lui coûte un euro.

Le propriétaire américain d'Eagle Football Group, et donc de l'Olympique Lyonnais, ne manque pas d'imagination. Ayant compris que Cristiano Ronaldo s'apprêtait à quitter l'Arabie Saoudite dans le but de rejoindre d'urgence un club qui disputera le Mondial des clubs, John Textor s'est mis en action. Plusieurs médias brésiliens révèlent que l'homme d'affaires a proposé à CR7 de s'engager avec Botafogo, club frère de l'OL qui est qualifié pour cette compétition à laquelle le PSG participera aussi. Et Jorge Nicola, journaliste très bien informé, précise que pour faire pencher la balance dans le bon sens pour Botafogo, John Textor a prévenu le clan Cristiano Ronaldo qu'il était décidé à faire entrer ce dernier dans la planète Eagle Football Group.

Cristiano Ronaldo co-propriétaire de l'OL ?

Cristiano Ronaldo a reçu « une offre importante » de Botafogo pour Coupe du Monde des Clubs et pour le reste de la saison



Cette offre inclut même la possibilité qu'il devienne partenaire de John Textor dans ses clubs en devenant actionnaire chez Eagle



Car non seulement John Textor veut faire de CR7 le joueur vedette de son équipe brésilienne, mais pour cela, il lui propose aussi de le payer en actions dans le groupe qui possède Botafogo, l'Olympique Lyonnais et Molenbeek. En échange de cela, Cristiano Ronaldo jouerait du 15 juin au 13 juillet le Mondial des clubs avec Botafogo, puis finirait la saison avec le club brésilien. Pour l'instant, on ne sait pas ce que la star portugaise de 40 ans a répondu à cette proposition de John Textor, lequel veut en faire un de ses associés au sein d'une société qui n'est tout de même pas au sommet de sa forme si l'on en croit ses difficultés de paiement qu'elle connaît avec l'Olympique Lyonnais.

Au Brésil, les supporters de Botafogo veulent croire au miracle, même s'ils sont nombreux à penser que John Textor aurait tout intérêt à se débarrasser de l'Olympique Lyonnais afin de se concentrer uniquement sur son club, lequel a d'excellents résultats sportifs au Brésil. A deux semaines du début du Mondial des Clubs, on va vite savoir si Cristiano Ronaldo va lui aussi se laisser convaincre par JT.