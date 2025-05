OL ‍: Textor cache la vérité, la révolte gronde à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La situation financière de l'Olympique Lyonnais commence à inquiéter pas mal de monde, car John Textor n'a pas tenu sa parole concernant deux apports majeurs. Et même si l'Américain affiche sa confiance, certains doutent de plus en plus.

David Gluzman s'y connaît en matière de club en difficulté, puisque s'il intervient souvent dans différentes émissions et podcast comme spécialiste des finances des clubs, il est aussi supporter des Girondins de Bordeaux. Même s'il ne va pas jusqu'à comparer John Textor à Gérard Lopez, David Gluzman estime que le propriétaire américain multiplie les embrouilles pour ne pas faire face à la réalité économique de l'Olympique Lyonnais, à savoir que le club a été acheté à Jean-Michel Aulas avec des risques financiers colossaux qu'il devient de plus en plus dur d'assumer. C'est pour cela que John Textor tente d'embobiner des supporters, un peu comme Lopez l'a fait chez les Girondins, afin d'avoir des relais d'opinion dans les tribunes, les réseaux sociaux et les médias.

Textor veut détourner l'attention sur les soucis de l'OL

Depuis son arrivée, Textor n’a eu de cesse d’utiliser des écrans de fumée pour détourner l’attention publique du fait que son projet, de l’acquisition à l’exploitation, n’a jamais été financé.



JMA, DNCG, Nasser, Cucci, LPH, Labrune: tout est bon pour ne pas causer oseille. https://t.co/ndRFY95qbV — David Gluzman (@Menehem02) May 3, 2025

Sur son compte X, David Gluzman a clairement livré sa façon de penser. « Depuis son arrivée, Textor n’a eu de cesse d’utiliser des écrans de fumée pour détourner l’attention publique du fait que son projet, de l’acquisition à l’exploitation, n’a jamais été financé. JMA, DNCG, Nasser, Cucci, LPH, Labrune: tout est bon pour ne pas causer oseille. Le simple fait qu’il puisse parader au stade en chapeau de cow boy alors que le financement du club n’est pas assuré démontre que sa stratégie de diversion fonctionne », constate le spécialiste des finances. Et il n'est pas le seul à penser qu'effectivement John Textor tente de détourner l'attention des supporters de l'Olympique Lyonnais.

Micka, connu sous le pseudo Un Gone Expa est lui aussi persuadé que le patron d'Eagle Football Group multiplie les écrans de fumée, par exemple dans le dossier Prud'homme : « L.Prud'homme a certainement des torts depuis sa prise de fonction. Mais le manège qui est en train de se mettre en place pour justifier son renvoi, c'est bien crade. Tous les réseaux complices sont en action et pendant ce temps-là, certains passent au travers des gouttes. »