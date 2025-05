OL ‍: Textor c'est Monsieur Bricolage, Govou est scié

Dans : OL.

Tandis que la guerre Textor-Aulas fait rage depuis 48 heures, les Lyonnais assistent à tout cela avec sidération. Consultant de Canal+ et ancien joueur emblématique de l'OL, Sidney Govou n'en peut plus.

Depuis la fin du match à Old Trafford contre Manchester United, c'est un long cauchemar que traverse l'Olympique Lyonnais sur et en-dehors de terrains. La défaite de dimanche dernier contre Lens a plombé les espoirs de l'OL de finir à une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, et c'est forcément un coup terrible au moment où les pires rumeurs circulent sur l'avenir du club de John Textor. Dans Le Parisien, Julien Huët fait un état des lieux dans la capitale des Gaules où l'inquiétude est désormais très grande pour le club qui a longtemps contribué à la renommée de Lyon, au même titre que sa gastronomie. Il en va de même dans les clubs de football situés en périphérie de la ville, la situation du centre de formation étant également l'objet de grosses préoccupations.

L'OL n'est plus un grand club, merci Textor

Aulas prépare un plan pour sauver l'OL révèle Olivier Ménard https://t.co/UGT14u21Gy — Foot01.com (@Foot01_com) May 10, 2025

Pour Sidney Govou, interrogé par le correspondant lyonnais du Parisien, il faut tout de même s'interroger sur la manière dont l'homme d'affaires américain a décidé de gérer l'Olympique Lyonnais avec une logique économique plus que sportive. Si l'ancien buteur des grandes années de l'OL pense que Lyon ne sera pas rétrogradé par la DNCG, il a tout de même de grosses inquiétudes. « Financièrement, je ne maîtrise pas tout mais qu’on ne me dise pas que ce n’est pas grave. Je trouve que Textor fait du bricolage. Il est sur une autre planète. Ils ont délaissé tout ce qui était le club. Même si je pense que l’OL est assez attractif pour s’en sortir et ne pas être relégué, j’ai le sentiment que l’OL ne pourra plus jouer le haut de tableau », confie le consultant de Canal+, qui risque de devoir attendre un peu avant de commenter les performances de l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions.