OL ‍: Textor boucle un dossier qui peut sauver Lyon

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais sait que la DNCG sera très sensible aux rentrées financières du club rhodanien. Et John Textor a pris un dossier en charge afin d'assurer une grosse rentrée financière pour l'OL.

Le patron de la DNCG l'a expliqué aux clubs de Ligue 1, cette année, ils ne devront pas compter sur les droits TV pour présenter leur budget prévisionnel. C'est évidemment une mauvaise nouvelle, même si globalement cela ne change rien pour l'Olympique Lyonnais, qui doit déjà montrer au gendarme financier du football professionnel français qu'il a tenu ses engagements de l'an passé. Mais John Textor peut aussi en profiter pour envoyer un signal positif, et cela sera le cas s'il parvient à boucler un nouveau gros contrat pour le naming du Groupama Stadium. En effet, c'est cet été que le deal signé entre l'assureur et Jean-Michel Aulas se termine. Un contrat qui rapporte 6,9 millions d'euros par an à l'OL. Même si les dirigeants de la société française n'ont pas aimé la manière dont John Textor s'était comporté avec Jean-Michel Aulas au moment de la vente, ils sont prêts à dire banco au propriétaire américain, annonce le média spécialisé Lyon Décideurs.

L'OL veut garder son Groupama Stadium

Selon nos confrères, Groupama se rend compte de l'impact de ce contrat de naming, puisque désormais tout le monde parle du stade de l'Olympique Lyonnais en donnant le nom de l'assureur. « Le partenariat de naming articulé depuis huit ans autour du Groupama Stadium semble aujourd’hui plus solide que jamais entre les deux institutions », précise Maxime Feuillet, journaliste qui suit ce dossier de très près. C'est John Textor en personne qui est à la manoeuvre pour cette opération de naming, preuve de l'importance de ce renouvellement. Emirates, sponsor maillot de l'OL, n'a pas répondu aux avances de Lyon concernant son stade, il est vrai que la compagnie aérienne mise déjà énormément d'argent avec le stade d'Arsenal. Sauf énorme surprise, le Groupama Stadium va donc rester le Groupama Stadium, en échange d'un nouveau gros chèque qui fera le bonheur de l'OL.