OL ‍: Textor arrache des larmes à McCourt

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille semble vivre loin des soucis de ses homologues bordelais et lyonnais. Qualifié en Ligue des champions la saison prochaine, le club de la Cité Phocéenne déplore la situation de l’OL par le biais de son propriétaire Frank McCourt.

En plein mercato estival, l’Olympique de Marseille travaille pour se renforcer cet été. L’objectif, détenir une équipe compétitive la saison prochaine pour jouer sur les deux tableaux. Le neuf fois champion de France va retrouver la prestigieuse C1 l’an prochain et doit composer un effectif en conséquence. Dans ce cadre-là, le propriétaire du club, Frank McCourt a livré une interview du côté du JDD. Le boss de l’OM va fêter sa dixième saison du côté du sud de la France. Interrogé sur le sujet de l’OL, l’Américain déplore la situation du club rhodanien. Cependant, McCourt salue également le travail du gendarme financier du football français, la DNCG.

McCourt respecte la DNCG

OM : « De nouveaux investisseurs ? C’est possible », McCourt avoue https://t.co/BCMH2ITMA6 — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2025

Toujours dans le JDD, le propriétaire de l’Olympique de Marseille reconnaît l’importance de l’OL dans le football français : « Je regrette cette situation. Nous savons tous que c’est un grand rival de l’OM et un club majeur du football français, » explique-t-il avant d’ajouter. « Je respecte le travail très difficile de la DNCG pour discipliner et pérenniser le championnat. Jean-Marc Mickeler (patron de la DNCG) a toujours été très franc sur la nécessité de réformes. Grâce à elles, il y aurait moins de problèmes et plus d’avantages économiques pour les clubs, » conclut-il. L’Olympique de Marseille est désormais tourné vers la saison prochaine et la Ligue des champions. De son côté l’OL a fait appel de la décision de la DNCG et jouera son avenir cet été. L’Olympico aura peut-être encore lieu l’an prochain, réponse dans les prochains jours.