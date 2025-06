OL ‍: Textor apporte 35 ME, l'UEFA sauve Lyon ‍!

Dans : OL.

En attendant le résultat de son appel suite à la décision de la DNCG de rétrograder le club en Ligue 2, l’OL a reçu une excellente nouvelle de l’UEFA. Les Gones disputeront bien l’Europa League la saison prochaine.

L’avenir de l’Olympique Lyonnais est plus flou que jamais. Mardi soir, la DNCG a prononcé la pire sanction possible contre le club de John Textor, à savoir une relégation en Ligue 2. L’OL a directement réagi en dévoilant son intention de faire appel, et le résultat de ce dernier sera décisif pour savoir si Lyon jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Avec cette décision du gendarme financier du football français, de gros doutes se posaient aussi sur la participation de l’OL à l’Europa League la saison prochaine.

Logiquement, l’UEFA s’interroge sur la capacité de l’Olympique Lyonnais à pouvoir disputer cette compétition au vu de sa situation financière. Mais en attendant de convaincre la DNCG, il semblerait que John Textor ait réussi à se mettre l’instance européenne dans la poche. Selon les informations de Foot Mercato, la peur de voir l’OL être disqualifié de l’Europa League s’éloigne. En effet, le média affirme que le club détenu par John Textor a obtenu la validation de l’UEFA à l’issue de « plusieurs semaines de présentations financières rigoureuses, menées personnellement par John Textor, accompagné de son collaborateur Michael Gerlinger », peut-on lire.

John Textor a convaincu l'UEFA

L’instance européenne n’a pas pris le dossier lyonnais à la légère et a exigé de solides garanties de la part de l’OL pour maintenir le club rhodanien en Europa League. John Textor a répondu à ses exigences en apportant des garanties concrètes avec un investissement supplémentaire de 35 millions d’euros qui sera injecté avant le 15 juillet. Le média ajoute que ce feu vert de l’UEFA est un signal très fort pour l’OL avant son appel devant la DNCG. Cela met surtout en avant « l’écart d’interprétation entre les instances nationales et européennes », souligne Foot Mercato. Aux yeux de John Textor, l’aval de l’instance européenne est en tout cas la preuve de la solidité du projet lyonnais. Il faudra tout de même le prouver aux instances nationales lors de l’appel après la décision rendue par la DNCG car même s’il participera à l’Europa League, le club lyonnais n’a encore aucune assurance de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, pour l’instant.