OL ‍: Textor a 45 jours pour sauver Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 1 est terminée pour l'Olympique Lyonnais qui a sportivement gagné le droit de joueur les préliminaires de la Ligue Conférence. Mais du côté de l'OL, le programme qui s'annonce est encore plus important.

A voir la joie des joueurs de Lyon au moment où ils ont appris que Strasbourg avait perdu contre Le Havre et donc abandonné la sixième place du classement à leur profit, on a compris que cette quête d'un ticket européen était important. D'autant que si le PSG bat Reims en finale de la Coupe de France, ce sera l'Europa League qui s'offrira à l'Olympique Lyonnais. Cependant, comme l'a confié un dirigeant de l'OL dans les colonnes du Progrès, l'avenir du club de John Textor va se jouer rapidement et loin des terrains de football.

« Plusieurs choses d’importance peuvent se jouer dans les quarante-cinq prochains jours », a confié cette source. Le premier grand rendez-vous aura lieu le 23 mai, date à laquelle l'OL passera en appel devant la FFF pour faire valider sa qualification européenne suite au retard dans l'envoi à l'UEFA du dossier de licence. Mais ce n'est pas tout.

L'OL attend son rendez-vous avec la DNCG

A cette heure, la date du passage de l'Olympique Lyonnais devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion n'est pas encore connue, mais selon le quotidien régional, cela devrait se concrétiser vers la mi-juin. « L’OL attend la notification de la date de passage devant la DNCG. Elle pourrait être fixée à la mi-juin, pour permettre à l’OL de se mettre en conformité avec les attentes de l’instance, qui a besoin de la preuve d’un apport de 175 millions d’euros depuis novembre dernier. La menace de rétrogradation en Ligue 2 plane toujours », rappellent nos confrères.

De son côté, John Textor multiplie les sorties devant les supporters lyonnais pour dire que tout cela n'est qu'une invention des médias et qu'il a bien mis l'argent demandé par la DNCG dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. D'ici à 45 jours, on va donc savoir si l'homme d'affaires américain bluffe ou si effectivement son montage au sein de Eagle Football Group a vraiment sauvé l'OL d'une rétrogradation.