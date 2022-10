OL : Tetê et Lyon, au moins c'est clair

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à l'OL, Tetê fait l'unanimité, que ce soit auprès de sa direction ou des fans. Et le Brésilien voit très grand pour la suite de sa carrière.

A Lyon, Tetê a retrouvé le plaisir de jouer, lui qui s'est retrouvé être une victime collatérale du conflit en Ukraine. Prêté de nouveau par le Shakhtar à l'OL jusqu'en juin 2023, le Brésilien veut se donner une chance de continuer à progresser. Son objectif ? Connaitre une première sélection avec l'équipe du Brésil. Et participer à la Coupe du monde en fin d'année serait bien évidemment la récompense suprême. Mais avant de pouvoir prétendre à une place dans le groupe de Tite, Tetê souhaite se donner les moyens de crever l'écran sous le maillot de l'OL. Présent en conférence de presse ce vendredi, le joueur de 22 ans en a dit plus sur ses objectifs et sa situation personnelle.

Tetê, la déclaration d'amour à l'OL

🗨 𝗧𝗲𝘁𝗲̂ en conférence de presse à 2 jours du match #RCLOL "Je me sens bien. Je suis focalisé et motivé. On a bien travaillé durant la trêve, à la fois physiquement, tactiquement et au niveau mental" pic.twitter.com/iY5hzt3L7U — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2022

Et le Brésilien est conscient de la chance qu'il a d'être arrivé à Lyon. « Je suis très heureux à Lyon, j’aime cette ville, ce club, c’est comme une deuxième famille et j’espère que ça va continuer encore longtemps. Je dois continuer à apprendre à connaitre Alexandre Lacazette et Karl Toko Ekambi à l’entraînement et qu’on trouve des automatismes », a dans un premier temps indiqué Tetê, avant de revenir sur ses ambitions en sélection. « Bien sûr que j’ai regardé leurs matchs et qu’elle fait envie. C’est la conséquence de ce que je peux faire en club. Il y a des observateurs qui viennent donc ils voient ce que je fais pour les séduire ». Avec 4 buts et 2 passes en 8 matchs avec l'OL, Tetê se donne les moyens de taper dans l'oeil du Brésil. Mais les Gones ne disputent pas la coupe d'Europe cette saison, ce qui ne devrait pas faire ses affaires. A lui de continuer sa progression et de définitivement convaincre l'OL, voire un autre grand club européen, de miser sur lui pour lui permettre de réaliser son rêve de Seleçao.