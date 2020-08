OL : Testé positif, Aouar est forfait pour Dijon et l’EdF

Dans : OL.

Coup dur pour Houssem Aouar. Alors que l’Olympique Lyonnais n’avait constaté aucune contamination mardi, le milieu de terrain a par la suite ressenti des symptômes. Ce jeudi, le Gone a donc repassé un test qui s’est avéré positif au Covid-19, révèle L’Equipe. Le cadre de Rudi Garcia devra donc respecter une période d’isolement et manquera le match de Ligue 1 face à Dijon ce vendredi soir. Enfin, Aouar devrait également rater le prochain rassemblement de l’équipe de France, lui qui avait déjà été privé d’une première sélection pour cause de blessure l'année dernière.