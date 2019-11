OL : Martin Terrier forfait de dernière minute

Dans : OL.

Déjà privé de Memphis Depay et Houssem Aouar, blessés et restés à Lyon, l’OL devra se passer ce mercredi soir de Martin Terrier pour la rencontre de Ligue des champions à la Gazprom Arena face au Zénith Saint-Pétersbourg. Via Twitter, le joueur lyonnais a fait savoir dans un message sibyllin qu’il souffrait d’un problème gastrique...message qu'il a ensuite supprimé.

A priori, le staff de l’Olympique Lyonnais a attendu le dernier moment pour prendre une décision, mais finalement Martin Terrier va rester sur la touche. L’Equipe explique de son côté qu’Amine Gouiri va remplacer numériquement son coéquipier attaquant dans le groupe de Rudi Garcia. Il y a quelques heures, on avait également appris le forfait de Thiago Mendes, ce dernier souffrant, lui, suite à un coup reçu au genou lors de la rencontre face à Nice, samedi dernier au Groupama Stadium. Quand ça ne rigole pas, ça ne rigole pas...